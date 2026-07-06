Большинство дислоцированных в Эстонии американских подразделений покинули страну, но, по словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), летом в Эстонию прибудет следующее ротационное подразделение, которое останется здесь до конца года, сообщает ERR.

По словам Певкура, будущая численность подразделения и планы на следующий год станут ясны только после шестимесячного обзора, который подготовит Пентагон. Министр обороны добавил, что новостей о будущем американских войск, к сожалению, не стоит ожидать и на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

Если раньше в Эстонии находилось до 700 американских солдат, то сейчас их осталось менее ста. Председатель парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческу (Eesti 200) также сообщил ERR, что окончательное решение примет администрация США, исходя из собственных интересов и оценок.