Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на последнем совместном заседании Сената и Мажилиса стало важным политическим заявлением о начале нового этапа развития страны. Магистральными направлениями обозначены - обновление политических институтов, переход к новой экономической модели, развитие инфраструктуры, цифровизация и инвестиции в человеческий капитал.

В этих основе лежит новая Конституция, которая была утверждена на общенациональном референдуме и вступила в силу 1 июля 2026 года. В рамках обновленной институциональной архитектуры действующая двухпалатная модель Парламента заменена на однопалатный Курултай. Казахстан сохраняет статус президентской республики.

Особенность изменений заключается не только в изменении структуры законодательного органа, но и в стремлении сделать его более современным, эффективным и открытым. Новый Курултай планируется развивать как цифровой парламент, использующий современные аналитические инструменты, искусственный интеллект и механизмы общественных консультаций. Это позволит повысить качество законотворческой работы и расширить участие граждан, экспертов и институтов гражданского общества в принятии решений.

В государственной системе учрежден Народный совет Казахстана, объединяющий представителей областных советов, общественных советов, экспертных платформ и гражданского общества, а также примет на себя функции, ранее выполнявшиеся Ассамблеей народа Казахстана. Это представляется как широкий механизм диалога между государством и обществом.

Политическая модернизация сопровождается устойчивым экономическим развитием. По итогам прошлого года экономика Казахстана выросла на 6,5 процента, а валовой внутренний продукт впервые превысил 300 миллиардов долларов США. ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов, а объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 14 процентов. Эти показатели свидетельствуют о растущей устойчивости экономики и доверии международных инвесторов.

Значительное внимание уделяется промышленному развитию. В 2023–2025 годах в Казахстане реализовано 540 промышленных проектов на сумму 3,7 триллиона тенге. В ближайшие два года планируется запуск еще более 200 новых производственных объектов.

Отдельное место в новой экономической повестке занимает город Алатау. За ним закреплен специальный правовой режим для формирования современной инвестиционной платформы, ориентированной на привлечение международного бизнеса и развитие высокотехнологичных отраслей. По сути это новый цифровой город, где будут реализованы передовые инноваицонные решения и идеи.

В стране запущен масштабный Национальный проект по обновлению энергетической и коммунальной системы, на который в текущем году предусмотрено более 1 триллиона тенге. Поставлена задача увеличить уровень газификации страны примерно с 65 до 80 процентов. Кроме того, в следующем году планируется начало строительства первой атомной электростанции Казахстана после одобрения этого вопроса на референдуме 2024 года.

Казахстан также укрепляет свои позиции как важный транзитный узел Евразии. За последние шесть лет объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос в пять раз. Одновременно реализуется крупнейшая программа модернизации дорожной сети: строительством и ремонтом охвачены 13 тысяч километров автомобильных дорог.

Казахстан вошел в число первых стран, принявших Цифровой кодекс и отдельный Закон об искусственном интеллекте. Утвержденная стратегия Digital Qazaqstan ставит искусственный интеллект в центр экономической и государственной модернизации. Важную роль в этом процессе должен сыграть проект Data Centre Valley, направленный на развитие современной вычислительной инфраструктуры и привлечение глобальных технологических компаний.

При этом главным ресурсом развития остается человек. В текущем году на образование, здравоохранение, науку, культуру, спорт и социальную защиту направлено более 39 миллиардов долларов США, что составляет свыше половины национального бюджета. С 2019 года в стране построено почти 1 300 медицинских объектов, а ожидаемая продолжительность жизни приблизилась к 76 годам.

Выступление Президента Токаева показало, что конституционные изменения являются не завершением реформ, а началом нового этапа развития Казахстана. Обновление политических институтов, экономическая диверсификация, цифровая трансформация и инвестиции в человеческий капитал формируют основу для построения справедливого, сильного, безопасного, чистого и передового Казахстана.