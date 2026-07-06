Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай испытал стратегическую ракету в Тихом океане: что известно 0 105

В мире
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: атомная подводная лодка на поверхности моря, старт ракеты и карта Тихого океана.
ФОТО: BB.LV/AI

Военно-морские силы Китая объявили об успешном испытании стратегической ракеты в акватории Тихого океана. По утверждению Пекина, запуск прошел в рамках плановых военных учений, а заинтересованные государства были заранее уведомлены.

Китайские военно-морские силы сообщили, что в понедельник стратегическая атомная подводная лодка Народно-освободительной армии Китая выполнила запуск стратегической ракеты с учебной боевой частью.

По информации официального представителя ВМС Ван Сюэмэна, ракета была запущена в открытых водах Тихого океана и точно достигла заранее определенного района падения.

В китайском военном ведомстве подчеркнули, что испытание носило плановый характер и являлось частью ежегодной программы военных учений. По словам представителя флота, государства, которых могло затронуть проведение испытаний, были заранее проинформированы.

Незадолго до официального сообщения Пекина агентство AFP со ссылкой на министра иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи и источник в правительстве Новой Зеландии сообщило, что Китай готовится провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

Дополнительное внимание к испытаниям привлек внутренний документ Сил обороны Новой Зеландии, оказавшийся ранее в распоряжении AFP. Согласно этому документу, новозеландские военные ожидают, что морская разведывательная активность Китая и испытания баллистических ракет в Тихоокеанском регионе будут происходить на регулярной основе.

Испытание прошло на фоне растущей военной активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай в последние годы последовательно расширяет возможности своих вооруженных сил и увеличивает присутствие в Тихом океане.

×
Читайте нас также:
#Новая Зеландия #Китай #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинский дрон
Изображение к статье: Бедность в США
Изображение к статье: Последствия атаки в Киеве
Изображение к статье: армия сша

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объект Газпрома
В мире
Изображение к статье: Трамп и Мелони
В мире
Изображение к статье: Больница Страдиня
Наша Латвия
Изображение к статье: полицейский держит электрошокер
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Овцы
ЧП и криминал
4
Изображение к статье: Netflix выпустит сериал о самом загадочном убийстве Америки с Мелиссой Маккарти
Культура &
Изображение к статье: Объект Газпрома
В мире
Изображение к статье: Трамп и Мелони
В мире
Изображение к статье: Больница Страдиня
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео