Военно-морские силы Китая объявили об успешном испытании стратегической ракеты в акватории Тихого океана. По утверждению Пекина, запуск прошел в рамках плановых военных учений, а заинтересованные государства были заранее уведомлены.

Китайские военно-морские силы сообщили, что в понедельник стратегическая атомная подводная лодка Народно-освободительной армии Китая выполнила запуск стратегической ракеты с учебной боевой частью.

По информации официального представителя ВМС Ван Сюэмэна, ракета была запущена в открытых водах Тихого океана и точно достигла заранее определенного района падения.

В китайском военном ведомстве подчеркнули, что испытание носило плановый характер и являлось частью ежегодной программы военных учений. По словам представителя флота, государства, которых могло затронуть проведение испытаний, были заранее проинформированы.

Незадолго до официального сообщения Пекина агентство AFP со ссылкой на министра иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи и источник в правительстве Новой Зеландии сообщило, что Китай готовится провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

Дополнительное внимание к испытаниям привлек внутренний документ Сил обороны Новой Зеландии, оказавшийся ранее в распоряжении AFP. Согласно этому документу, новозеландские военные ожидают, что морская разведывательная активность Китая и испытания баллистических ракет в Тихоокеанском регионе будут происходить на регулярной основе.

Испытание прошло на фоне растущей военной активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Китай в последние годы последовательно расширяет возможности своих вооруженных сил и увеличивает присутствие в Тихом океане.