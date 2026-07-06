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Премьер Австралии извинился после шутки о Кайли Миноуг 3 160

В мире
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Энтони Албаниз и Кайли Миноуг.

Глава правительства Австралии Энтони Албаниз оказался в центре скандала после участия в развлекательном подкасте. Его ответ на провокационный вопрос о певице Кайли Миноуг вызвал волну критики, после чего премьер принес публичные извинения.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз принес «безоговорочные» извинения за свои слова, прозвучавшие в подкасте Bush Deep, где он стал гостем на прошлой неделе.

Во время беседы ведущая, комик Никки Осборн, предложила политику сыграть в популярную игру, в которой нужно выбрать, с кем из знаменитостей «жениться, сходить на свидание или переспать». Среди предложенных кандидатур были певица Кайли Миноуг, актриса Николь Кидман и телеведущая Ронда Берчмор.

Сначала Албаниз попытался уйти от ответа, заметив, что всего полгода назад сам женился на своей супруге Джоди Хейдон. Однако ведущая продолжила настаивать, и премьер ответил: «Ну, Кайли, конечно». Когда Осборн уточнила, что он выбрал бы Миноуг во всех трех вариантах, политик с улыбкой ответил: «Да, все сразу. Она замечательная».

Фрагмент интервью быстро разошелся в социальных сетях и вызвал резкую реакцию. Независимый депутат Зали Стеггалл заявила, что глава правительства должен был сразу пресечь подобный разговор и назвать подобные вопросы сексистскими. По ее мнению, премьер обязан подавать пример.

С критикой выступила и представитель оппозиции Сара Хендерсон. Она заявила, что подобные высказывания не соответствуют статусу главы правительства, проявляют неуважение к женщинам и ставят австралийцев в неловкое положение.

После разгоревшегося скандала Албаниз распространил короткое заявление, в котором подчеркнул: «Я безоговорочно приношу извинения за свои комментарии».

Исполняющий обязанности премьер-министра Ричард Марлз, временно возглавляющий правительство во время зарубежной поездки Албаниза, напомнил, что действующий кабинет стал первым в истории Австралии, где обеспечено равное представительство мужчин и женщин.

Сама Кайли Миноуг пока никак не прокомментировала ситуацию.

Неудачная попытка поддержать шутливый разговор обернулась для австралийского премьера политическим скандалом. В итоге Албанизу пришлось публично извиниться, признав, что его слова были неуместными.

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#Австралия #социальные сети #извинения #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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