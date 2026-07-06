В ночь на понедельник Киев вновь подвергся массированной атаке. По предварительным данным, в результате удара ракетами и беспилотниками погибли не менее пяти человек, повреждены жилые дома, а спасатели продолжают разбирать завалы.

Российские войска в ночь на понедельник атаковали украинскую столицу с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. По информации украинских властей, атака продолжалась и утром.

Одним из наиболее пострадавших стал Подольский район Киева, где частично обрушился жилой дом. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Серьезные разрушения зафиксированы и в Дарницком районе. Повреждены несколько многоэтажных домов, при этом, по предварительным данным, под завалами могут оставаться люди.

«Это жилые дома. Места, где люди спали и жили своей обычной жизнью», — отметил Ткаченко.

Спасательные службы продолжают работать на местах ударов, поэтому число погибших и пострадавших может измениться по мере разбора завалов.

Атака произошла спустя всего несколько дней после предыдущего масштабного удара по Киеву, в результате которого, по данным украинских властей, погиб по меньшей мере 31 человек. Таким образом, столица Украины вновь оказалась под одним из самых тяжелых обстрелов за последние дни.

За несколько часов до нынешней атаки президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о возможности нового массированного удара. Вечером в воскресенье он вновь обратился к западным союзникам с призывом усилить украинскую систему противовоздушной обороны, в том числе за счет дополнительных поставок зенитных ракетных комплексов Patriot.

Спасательные работы в Киеве продолжаются, а власти уточняют информацию о последствиях ночного удара.