Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С завтрашнего дня автомобили в ЕС станут более безопасными 0 209

В мире
Дата публикации: 06.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: новый автомобиль

новый автомобиль

В машинах будут действовать различные предупреждающие системы.

Автомобили в ЕС станут безопаснее с завтрашнего дня. С 7 июля к регистрации будут допускаться только те новые легковые автомобили и коммерческие транспортные средства, которые оснащены расширенной системой экстренного торможения. В будущем они должны будут самостоятельно распознавать пешеходов и велосипедистов и автоматически тормозить в случае угрозы столкновения. Это правило стало частью европейского регламента, который с 2022 года обязывает производителей легковушек использовать несколько полуавтоматических систем помощи водителю.

Кроме того, со вторника автомобили придется оснащать и системой предупреждения в случае, если водитель отвлечется. Если раньше она срабатывала только при признаках усталости, в будущем она должна будет определять и другие отвлекающие факторы, вроде частых поглядываний в мобильный телефон.

Также во всех легковых машинах обязательным станет наличие аварийных систем удержания полосы, по которой движется авто. До сих пор от этого требования были освобождены автомобили с гидравлическим усилением руля.

Журнал Der Spiegel отмечает, что у водителей должна оставаться возможность отключить и предупреждающие звуковые сигналы, и системы в целом. Но при запуске автомобиля они будут вновь включаться по умолчанию.

×
Читайте нас также:
#безопасность #технологии #автомобили
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ту-142 и F-35
Изображение к статье: Энтони Албаниз и Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Изображение к статье: Гренландия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Министр культуры Наурис Пунтулис
Политика
1
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: стрельба
Спорт
3
Изображение к статье: Банк России
В мире
Иконка видео
Lifenews
1
Изображение к статье: Жигури
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Министр культуры Наурис Пунтулис
Политика
1
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: стрельба
Спорт
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео