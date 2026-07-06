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США снова заговорили о Гренландии: в Вашингтоне назвали ее передачу лучшим решением 1 148

В мире
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гренландия
ФОТО: Unsplash

Высокопоставленный представитель США заявил, что Вашингтон по-прежнему считает переход Гренландии под американский контроль наиболее эффективным способом обеспечить долгосрочную безопасность региона. Заявление прозвучало накануне саммита НАТО.

Американская администрация вновь вернулась к теме будущего Гренландии. По словам высокопоставленного чиновника США, Вашингтон считает, что передача острова под американский контроль остается лучшим вариантом для решения вопросов безопасности в Арктике.

Выступая перед журналистами перед саммитом НАТО, который пройдет во вторник и среду в Турции, представитель администрации заявил, что такой подход, по мнению США, позволит наиболее эффективно обеспечить оборонные потребности Североатлантического альянса в регионе.

При этом он отметил, что Вашингтон рассматривает и другие варианты, однако не уточнил, какие именно сценарии обсуждаются.

По словам чиновника, особое внимание США уделяют растущей военно-морской активности в районе Гренландии. Он также заявил, что президент Дональд Трамп стремится найти решение, которое сохранит актуальность и после окончания его президентского срока.

«На данный момент единственное решение, которое мы нашли, — это переход Гренландии под контроль США», — сказал представитель американской администрации.

Заявление свидетельствует о том, что тема Гренландии остается в повестке Вашингтона, несмотря на прежнюю негативную реакцию союзников США.

В январе Дональд Трамп отказался от своих прежних заявлений о возможности добиться передачи Гренландии Соединенным Штатам, в том числе с применением военной силы. Это произошло после того, как Дания и другие союзники по НАТО выступили против подобных сценариев.

Остается неясным, приведут ли нынешние заявления к каким-либо практическим шагам. Пока американская сторона лишь подтверждает, что продолжает искать долгосрочную модель обеспечения безопасности в Арктическом регионе.

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#НАТО #США #Дональд Трамп #безопасность #дипломатия #арктика #Гренландия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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