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Трамп: конец украинского конфликта ближе, чем кажется 1 304

В мире
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Лидеры России и Украины стремятся к завершению конфликта".

«Путин чувствует давление»: Трамп заявил, что конец украинского конфликта ближе, чем кажется

Президент США положительно оценил переговорные усилия с участием США и отметил, что лидеры России и Украины стремятся к завершению конфликта. По словам Дональда Трампа, урегулирование гораздо ближе, «чем мы можем себе представить», - сообщает канал RTVI US.

«Я думаю, он [Путин] чувствует давление. Он хочет завершить это, и Украина хочет завершить это. Мы ведем переговоры, и посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

При этом, как передает AP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, на скорейшем окончании конфликта настаивает именно Трамп. В Анкаре он «поговорит с Зеленским о том, как это сделать», а затем продолжит свои контакты с российским президентом.

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#Украина #Дональд Трамп #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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