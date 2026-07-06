«Путин чувствует давление»: Трамп заявил, что конец украинского конфликта ближе, чем кажется

Президент США положительно оценил переговорные усилия с участием США и отметил, что лидеры России и Украины стремятся к завершению конфликта. По словам Дональда Трампа, урегулирование гораздо ближе, «чем мы можем себе представить», - сообщает канал RTVI US.

«Я думаю, он [Путин] чувствует давление. Он хочет завершить это, и Украина хочет завершить это. Мы ведем переговоры, и посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

При этом, как передает AP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, на скорейшем окончании конфликта настаивает именно Трамп. В Анкаре он «поговорит с Зеленским о том, как это сделать», а затем продолжит свои контакты с российским президентом.