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Трамп «троллит» Мелони перед саммитом НАТО в Анкаре 0 29

В мире
Дата публикации: 06.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Трамп и Мелони
ФОТО: twitter

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth фотографию, на которой он запечатлён рядом с премьер-министром Италии, Джорджей Мелони, сопроводив её подписью: «Тут необходим судебный запрет на приближение».

Так называемый запретительный судебный приказ — это мера пресечения, применяемая к преследователям: решением суда нарушителю предписывается держаться на расстоянии от человека, ставшего объектом навязчивого внимания.

Таким образом президент США саркастически обыграл выражение лица Мелони на снимке.

Запись появилась вечером воскресенья, 5 июля, за несколько часов до саммита НАТО в Анкаре, намеченного на 7 и 8 июля, в котором, как ожидается, примут участие оба лидера.

Как сообщает Corriere della Sera, на этот раз правительство, по всей видимости, не намерено реагировать «на эту провокацию».

По данным источников итальянской газеты, ночью премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни провели консультации, чтобы согласовать стратегию, основанную на том, чтобы игнорировать то, что рассматривается как личное оскорбление, считающееся необоснованным и лишённым контекста.

В адрес Мелони стали поступать послания солидарности от итальянских политических лидеров.

«Трамп — подлый мелкий хулиган. Полная солидарность с премьер-министром», — написал в X лидер партии «Azione» Карло Календа.

Это заявление ещё больше обостряет раскол между президентом США и итальянским премьером, сигнализируя о дальнейшем охлаждении отношений между двумя странами.

Разногласия проявились ещё весной 2026 года на фоне споров вокруг управления кризисом на Ближнем Востоке и в Иране, критики Трампа в адрес папы Льва XIV и растущего нежелания Италии удовлетворять ряд запросов американской администрации в рамках НАТО.

Переломный момент наступил 19 июня, когда Дональд Трамп в интервью заявил, что на полях саммита G7 Мелони «умоляла его сделать совместную фотографию», а он согласился лишь «из жалости».

Итальянский премьер в ответ назвала эти утверждения «полностью вымышленными» и подчеркнула, что «ни я, ни Италия ни перед кем не умоляем».

Высказывания Трампа вызвали в Италии жёсткую реакцию и немедленные дипломатические последствия, включая отмену визита министра иностранных дел Антонио Таяни в США.

Трамп против НАТО: «односторонние отношения»

В последние дни Трамп нанёс жёсткий удар по всему Североатлантическому альянсу.

В четверг, 2 июля, президент США заявил, что для Соединённых Штатов «смешно» продолжать свои «односторонние» отношения с НАТО.

Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Они не были на нашей стороне!!!» и добавил, что отношения Вашингтона с НАТО «не являются взаимными».

Чтобы подкрепить свою позицию, Трамп продемонстрировал график с суммарными военными расходами с 2014 года по настоящее время. По приведённым президентом США данным, вклад Соединённых Штатов составляет «999 миллиардов долларов», тогда как «Великобритания — 90,5 млрд, Франция — 66,5 млрд, Италия — 48,8 млрд и Польша — 44,3 млрд».

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#НАТО #Италия #Дональд Трамп #дипломатия #социальные сети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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