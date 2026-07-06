В банковском секторе РФ создалась "взрывоопасная ситуация". В докладе европейских спецслужб, который распространило агентство Reuters, говорится, что, хотя Москва создает впечатление "динамичной экономики", на самом деле на страну надвигается банковский кризис.

В документе сказано, что власти России давят на банки, чтобы те выдавали субсидированные кредиты оборонным компаниям и покупателям недвижимости. По оценке экспертов, 10% корпоративных кредитов в РФ находятся под угрозой дефолта. А некоторые крупные российские банки сообщили о росте доли невозвратных потребительских кредитов до 15% в 2025 году. В том же году заявления о личном банкротстве подали более полумиллиона россиян - почти на треть больше, чем годом ранее. Более 13 миллионов жителей РФ одновременно взяли как минимум три кредита.

Спусковым крючком для кризиса может послужить, к примеру, масштабный пакет западных ограниченией против российской банковской сферы. По информации СМИ, меры против нее и криптоплатформ могут войти в 21-й санкционный пакет.

Эксперт по России из консалтинговой фирмы Macro Advisory Крис Уифер считает, что идея о том, что новый раунд европейских санкций ввергнет Россию в кризис, - "это выдача желаемого за действительное". Он отмечает, что российская экономика избегает кризиса из-за доминирования государства и высоких оборонных расходов, несмотря на стагнацию. Помогает Кремлю и то, что страны Азии "игнорируют" европейские ограничения против РФ.