Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что не следует быть наивными в отношении роли Беларуси в войне РФ против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом Альянса в Анкаре.

Рютте спросили, разделяет ли НАТО обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского по поводу военного наращивания в Беларуси.

Генеральный секретарь, отвечая, отметил, что не хочет вдаваться в подробности, учитывая секретный характер определенной информации, но добавил: "Не стоит быть наивными в отношении роли, которую играет Беларусь".

"Они находятся под огромным влиянием России, Москвы, поэтому я считаю, что то, что происходит в Минске, в значительной степени, если можно так выразиться, вдохновлено Путиным".

19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.