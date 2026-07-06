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Великобритания перехватила российские самолеты в Арктике 2 423

В мире
Дата публикации: 06.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Ту-142 и F-35

Британские истребители F-35 перехватили российские самолеты, приближавшиеся к британской авианосной группе в Норвежском море. Эта группировка была развернута в Арктике в рамках расширенной миссии НАТО.

Британские истребители перехватили российские самолеты, приближавшиеся к британским военным кораблям в Норвежском море. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило в соцсети X Министерство обороны Соединенного Королевства. Группировка британских ВМС, о которой идет речь, была развернута в Арктике в рамках расширенной миссии НАТО.

МО Великобритании заявило, что противолодочные самолеты типа Bear F (так в НАТО называют российские Ту-142) неоднократно приближались к британской авианосной группе в Норвежском море, совершая "небезопасные и непрофессиональные" маневры. По данным британского военного ведомства, самолеты РФ при этом сбросили множество гидроакустических буев - устройств для обнаружения и отслеживания подводных лодок - в непосредственной близости от авианосца HMS Prince of Wales. В ответ 2 июля с палубы этого корабля были подняты истребители F-35B, которые перехватили и сопроводили российские самолеты.

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис отказался подтвердить изданию Poltico, отслеживал ли авианосец передвижение яхты, которую СМИ приписывают Владимиру Путину, и которая сейчас, как сообщается находится у побережья Норвегии, направляясь обратно в Россию. "Мы знаем, где она находится", - заявил, однако, Джарвис, указав на "растущее давление" на российское руководство.

Миссия НАТО в Арктике была начата для сдерживания РФ

В феврале штаб Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса в Европе сообщил о начале миссии "Арктический страж" (Arctic Sentry) на фоне усиления военной активности России и растущего интереса Китая к Крайнему Северу. "Это укрепит силы НАТО, чтобы защитить нашу территорию и гарантировать сохранение безопасности в Арктике и на Крайнем Севере", - заявил в этой связи генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные силы НАТО в Европе.

В апреле в Лондоне также заявили о создании альянса "северных флотов" для укрепления обороны на северо-западе Европы и в Арктике. В основу альянса будут положены Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), в которые входят военнослужащие Великобритании, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

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#НАТО #авиация #Великобритания #безопасность #арктика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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