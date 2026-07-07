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Европу заполонили поддельные презервативы 0 97

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Презервативы

Презервативы

"Фальшивка" распространялась под видом известного европейского бренда.

В Европе обнаружили более 200 тысяч поддельных презервативов из Китая. Контрафактная продукция распространялась под названием и с логотипом известного бренда, выяснило Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF). По данным ведомства, поддельные изделия не проходили обязательные проверки и не соответствовали европейским стандартам для медицинских товаров. Речь идет в том числе о тестах на прочность, стабильность материалов и отсутствие загрязнений.

В OLAF предупредили, что использование такой продукции может не только привести к нежелательной беременности, но и повысить риск распространения инфекций, передающихся половым путем.

Партии подделок были обнаружены и изъяты в ходе совместной работы таможенных служб Румынии, Сербии и Испании. Чтобы скрыть истинное содержимое грузов, поставщики оформляли их как игрушки. В ходе расследования OLAF сотрудничал с китайскими властями, что позволило установить экспортеров и пресечь дальнейшие поставки.

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#Европа #безопасность #таможня #Китай
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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