Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Главными факторами, влияющими на цены на топливо, по-прежнему остаются геополитика и мировой рынок 0 5

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: эксперт

Хотя на этой неделе альянс нефтедобывающих стран OPEC+ объявил об очередном увеличении добычи нефти, само по себе это решение не окажет существенного влияния на цены на топливо в Латвии. Об этом заявил руководитель по стратегии SIA KOОL Latvija Алексей Швeдов.

По его словам, гораздо большее значение сейчас имеют мировые котировки нефтепродуктов, геополитическая ситуация и темпы восстановления спроса на крупнейших мировых рынках.

Как отмечает Алексей Швeдов, решение OPEC+ об увеличении добычи оказалось слишком незначительным, чтобы заметно повлиять на мировой рынок. При этом ситуация на рынке нефтепродуктов развивалась в противоположном направлении: уже после заявления OPEC+ котировки дизельного топлива по Platts выросли почти на 25 долларов за тонну, что в пересчете на литр означает подорожание более чем на два цента.

«Это лишь вопрос времени, когда эти изменения отразятся и на ценовых табло автозаправочных станций», — поясняет эксперт. Он напоминает, что представляемая им компания торгует не сырой нефтью, а готовыми нефтепродуктами, стоимость которых определяется международными котировками Platts. Поэтому именно динамика цен на эти продукты является главным фактором, влияющим на закупочную стоимость топлива.

Вместе с тем в течение последних трех недель на мировом рынке нефтепродуктов сохранялось относительное спокойствие. Закупочные цены на дизельное топливо и бензин колебались значительно меньше, чем весной этого года. Последние серьезные изменения были зафиксированы 12 июня, когда мировые цены за один день снизились на 62,5 доллара за тонну дизельного топлива и на 45 долларов за тонну бензина. С тех пор колебания рынка стали более умеренными.

Однако это не означает, что в ближайшие месяцы цены останутся неизменными. Есть несколько факторов, которые могут существенно повлиять на ситуацию.

Одним из важнейших является соблюдение условий перемирия в конфликте на Ближнем Востоке. Не менее важное значение будут иметь развитие стагфляции в еврозоне и дальнейшие решения Европейского центрального банка, ход войны в Украине, темпы восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в Китае, а также возможные изменения налоговой политики Латвии после выборов в Сейм.

По словам эксперта, цены на топливо в странах Балтии тесно связаны с ситуацией на мировом рынке. Сейчас внимание участников рынка сосредоточено на двух главных вопросах — восстановлении экспорта из стран Ближнего Востока и восстановлении импорта в Китае. Положительной тенденцией является постепенная нормализация движения танкеров через Ормузский пролив. Особенно активно экспорт восстанавливают Объединенные Арабские Эмираты. Однако одновременно импортеры занимают выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее снижение цен, и не спешат пополнять запасы.

В результате экспортерам нефти приходится все активнее конкурировать за покупателей. По информации отраслевых источников, отдельные производители стран Персидского залива уже предлагают скидки до 20 долларов за баррель по сравнению с эталонной ценой Brent.

В то же время мировой спрос на нефть продолжает восстанавливаться медленнее, чем растет предложение. Международное энергетическое агентство также прогнозирует, что в следующем году мировое предложение нефти будет превышать спрос примерно на пять миллионов баррелей в сутки.

Несмотря на это, Алексей Швeдов призывает не делать категоричных прогнозов относительно цен на топливо: «Я не собираюсь продавать людям надежды, обещая стабильные или более низкие цены. Но и не хочу продавать страх, прогнозируя резкий рост цен. Это было бы непрофессионально и неэтично, поскольку мировые цены на дизельное топливо и бензин не зависят ни от продавцов, ни от покупателей топлива на латвийском рынке».

Он отмечает, что в нынешних условиях автомобилистам важнее следить за тенденциями мирового рынка, чем полагаться на краткосрочные прогнозы, поскольку ситуация на мировых энергетических рынках остается крайне изменчивой и определяется факторами, которые невозможно точно предсказать.

×
Читайте нас также:
#энергетика #геополитика #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Солнцезащитный крем
Изображение к статье: Гренландия
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Румыния попросила Украину запрограммировать дроны на самоуничтожение при нарушении границы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Флаги Эстонии и Украины
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: баскетбол
Спорт
Изображение к статье: В Египте обнаружили сохранившийся город византийской эпохи
Культура &
Изображение к статье: Стопки евро банкнот
Политика
Изображение к статье: Официант и клиенты
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги Эстонии и Украины
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: баскетбол
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео