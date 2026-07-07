Хотя на этой неделе альянс нефтедобывающих стран OPEC+ объявил об очередном увеличении добычи нефти, само по себе это решение не окажет существенного влияния на цены на топливо в Латвии. Об этом заявил руководитель по стратегии SIA KOОL Latvija Алексей Швeдов.

По его словам, гораздо большее значение сейчас имеют мировые котировки нефтепродуктов, геополитическая ситуация и темпы восстановления спроса на крупнейших мировых рынках.

Как отмечает Алексей Швeдов, решение OPEC+ об увеличении добычи оказалось слишком незначительным, чтобы заметно повлиять на мировой рынок. При этом ситуация на рынке нефтепродуктов развивалась в противоположном направлении: уже после заявления OPEC+ котировки дизельного топлива по Platts выросли почти на 25 долларов за тонну, что в пересчете на литр означает подорожание более чем на два цента.

«Это лишь вопрос времени, когда эти изменения отразятся и на ценовых табло автозаправочных станций», — поясняет эксперт. Он напоминает, что представляемая им компания торгует не сырой нефтью, а готовыми нефтепродуктами, стоимость которых определяется международными котировками Platts. Поэтому именно динамика цен на эти продукты является главным фактором, влияющим на закупочную стоимость топлива.

Вместе с тем в течение последних трех недель на мировом рынке нефтепродуктов сохранялось относительное спокойствие. Закупочные цены на дизельное топливо и бензин колебались значительно меньше, чем весной этого года. Последние серьезные изменения были зафиксированы 12 июня, когда мировые цены за один день снизились на 62,5 доллара за тонну дизельного топлива и на 45 долларов за тонну бензина. С тех пор колебания рынка стали более умеренными.

Однако это не означает, что в ближайшие месяцы цены останутся неизменными. Есть несколько факторов, которые могут существенно повлиять на ситуацию.

Одним из важнейших является соблюдение условий перемирия в конфликте на Ближнем Востоке. Не менее важное значение будут иметь развитие стагфляции в еврозоне и дальнейшие решения Европейского центрального банка, ход войны в Украине, темпы восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в Китае, а также возможные изменения налоговой политики Латвии после выборов в Сейм.

По словам эксперта, цены на топливо в странах Балтии тесно связаны с ситуацией на мировом рынке. Сейчас внимание участников рынка сосредоточено на двух главных вопросах — восстановлении экспорта из стран Ближнего Востока и восстановлении импорта в Китае. Положительной тенденцией является постепенная нормализация движения танкеров через Ормузский пролив. Особенно активно экспорт восстанавливают Объединенные Арабские Эмираты. Однако одновременно импортеры занимают выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее снижение цен, и не спешат пополнять запасы.

В результате экспортерам нефти приходится все активнее конкурировать за покупателей. По информации отраслевых источников, отдельные производители стран Персидского залива уже предлагают скидки до 20 долларов за баррель по сравнению с эталонной ценой Brent.

В то же время мировой спрос на нефть продолжает восстанавливаться медленнее, чем растет предложение. Международное энергетическое агентство также прогнозирует, что в следующем году мировое предложение нефти будет превышать спрос примерно на пять миллионов баррелей в сутки.

Несмотря на это, Алексей Швeдов призывает не делать категоричных прогнозов относительно цен на топливо: «Я не собираюсь продавать людям надежды, обещая стабильные или более низкие цены. Но и не хочу продавать страх, прогнозируя резкий рост цен. Это было бы непрофессионально и неэтично, поскольку мировые цены на дизельное топливо и бензин не зависят ни от продавцов, ни от покупателей топлива на латвийском рынке».

Он отмечает, что в нынешних условиях автомобилистам важнее следить за тенденциями мирового рынка, чем полагаться на краткосрочные прогнозы, поскольку ситуация на мировых энергетических рынках остается крайне изменчивой и определяется факторами, которые невозможно точно предсказать.