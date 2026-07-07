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Канада заказала у Германии 12 новейших подлодок — это крупнейшая оборонная закупка в истории страны 0 76

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марк Карни

Марк Карни.

ФОТО: пресс-фото

Канада заказала у германской судостроительной группы TKMS строительство 12 подводных лодок нового поколения. Проект станет крупнейшей оборонной закупкой в истории страны и должен усилить возможности канадских ВМС на фоне растущего внимания НАТО к Арктике и Северной Атлантике.

О заключении контракта в понедельник сообщил премьер-министр Канады Марк Карни. Заявление прозвучало на военно-морской базе в Галифаксе накануне саммита НАТО, где одной из главных тем станет укрепление обороноспособности стран альянса.

Контракт получила немецкая судостроительная группа TKMS, которая в борьбе за заказ опередила южнокорейскую компанию Hanwha Ocean. Канаде будут поставлены до 12 подводных лодок нового поколения типа 212CD — проекта, совместно разработанного Германией и Норвегией.

Новая платформа создавалась как единая конструкция для нескольких стран. Такой подход должен упростить обслуживание, повысить совместимость флотов союзников и снизить эксплуатационные расходы.

По словам Карни, в условиях ухудшающейся международной обстановки Канада намерена быстрее укреплять собственные оборонные возможности и одновременно снижать зависимость от иностранных поставщиков вооружений.

Фактически речь идет не только о покупке новых подлодок, но и о долгосрочной модернизации военно-морских сил страны. После выполнения заказа Канада станет третьим крупнейшим оператором подлодок типа 212CD после Германии и Норвегии.

Стоимость сделки официально не раскрывается. Однако, по оценкам, строительство субмарин и их первоначальная техническая поддержка могут обойтись примерно в 20 млрд евро. С учетом эксплуатации и обслуживания в течение нескольких десятилетий общая стоимость программы, по данным канадских СМИ, способна достичь около 100 млрд канадских долларов.

Для Германии этот контракт также имеет большое значение. Он станет крупнейшим в истории TKMS, а строительство подлодок на верфях в Киле и Висмаре позволит создать до 1500 новых рабочих мест.

Первые новые субмарины Канада рассчитывает принять на вооружение к 2035 году, хотя отдельные поставки могут начаться раньше.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал решение Оттавы важным шагом для укрепления трансатлантической безопасности, а канцлер Фридрих Мерц заявил, что контракт стал сильным сигналом стратегического сотрудничества между союзниками.

Сделка также отражает курс Канады на диверсификацию оборонных закупок. Сейчас около 80% военной техники страна приобретает в США, однако в последние годы Оттава все активнее расширяет сотрудничество с европейскими партнерами. Этому способствует и соглашение о партнерстве в сфере морской безопасности, которое Германия, Канада и Норвегия подписали в 2024 году, а позже к нему присоединилась Дания.

В ближайшие годы именно программа строительства новых подлодок станет одним из крупнейших оборонных проектов Канады и заметно усилит присутствие страны в Арктике и Северной Атлантике.

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#НАТО #Канада #геополитика #оборона #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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