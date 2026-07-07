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Каждый десятый студент читает как ученик начальной школы — исследование ОЭСР 1 97

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Студенты читают

Новое исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показало тревожную тенденцию: значительная часть студентов вузов в развитых странах обладает навыками чтения и математики, сопоставимыми с уровнем учеников начальной школы.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты нового «Обследования навыков взрослых» (Survey of Adult Skills), которые вызвали обеспокоенность у специалистов в области образования.

Исследование, на которое обратило внимание издание The Economist, охватило около 160 тысяч человек во всех 38 странах — членах ОЭСР.

Выяснилось, что в среднем 8% студентов вузов читают на уровне десятилетнего ребенка или даже хуже. Особенно высокие показатели были зафиксированы в Польше (21%), Израиле (20%) и США (14%). Для сравнения, в Германии и Франции доля таких студентов не превышает 5%.

Не лучше обстоят дела и с математикой. В среднем по странам ОЭСР 9% студентов продемонстрировали уровень математической грамотности, соответствующий примерно десятилетнему возрасту. В Италии, США и Словакии этот показатель превышает 15%, а в Израиле достигает примерно 21%.

Эксперты считают, что столь низкие результаты обусловлены сразу несколькими факторами. Среди них — последствия пандемии COVID-19, из-за которой многие учащиеся столкнулись с пробелами в знаниях, снижение числа абитуриентов, вынуждающее университеты смягчать требования при поступлении, а также сокращение финансирования образовательной системы.

Еще одним фактором специалисты называют стремительное распространение генеративного искусственного интеллекта, включая ChatGPT и другие большие языковые модели. По мнению ряда исследователей, подобные технологии меняют подход к выполнению учебных заданий и могут снижать мотивацию студентов самостоятельно развивать базовые навыки чтения, письма и анализа информации.

В то же время некоторые эксперименты показывают, что ограничение использования цифровых устройств в учебном процессе способно быстро дать положительный эффект. Так, преподаватель английского языка и литературы в одной из школ Миннеаполиса запретил ученикам пользоваться телефонами и ноутбуками, предложив выполнять все задания исключительно вручную.

Если в сентябре лишь 46% школьников были уверены в своих навыках чтения, то уже к февралю этот показатель вырос до 95%.

Авторы исследования подчеркивают, что один школьный эксперимент не позволяет делать универсальные выводы. Однако результаты масштабного исследования ОЭСР свидетельствуют о более глубокой проблеме: даже в наиболее развитых странах мира часть студентов приходит в университет с недостаточно сформированными базовыми навыками. Эксперты считают, что решить эту проблему можно только комплексными мерами — от повышения качества школьного образования до более взвешенного использования цифровых технологий в процессе обучения.

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#covid-19 #образование
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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