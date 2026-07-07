Психологи из Университета Западной Австралии и Варшавского университета установили, что пик умственных способностей достигает максимума в 55-60 лет. Под умственными способностями авторы имеют в виду не просто интеллект, а его сочетание с чертами личности и эмоциональным интеллектом, то есть наступление пика комплексной психологической зрелости, позволяющей принимать наилучшие решения.

Слагаемые интеллекта

Ученые рассматривали девять психологических характеристик, которые объединили в индекс когнитивно-личностного функционирования. В него вошли:

— когнитивные способности;

— черты «Большой пятерки»: открытость, добросовестность, экстраверсия (потребность в общении, социальная активность, быстрая адаптация к любой среде), доброжелательность, нейротизм (эмоциональная нестабильность, повышенная тревожность, низкая самооценка, мнительность, зацикленность на проблемах);

— эмоциональный интеллект — способность распознавать собственные эмоции и чувства других людей, использовать это в принятии решений;

— финансовая грамотность;

— устойчивость к когнитивным искажениям;

— когнитивная гибкость;

— эмпатия — способность сопереживать другим;

— потребность в познании — стремление размышлять ради самого процесса мышления.

Результаты показали, что каждая отдельная способность имеет собственную траекторию, пик и спад. Например, флюидный интеллект — способность решать новые задачи «на лету», без опоры на прошлый опыт — достигает максимума примерно в 20 лет и затем постепенно снижается. Кристаллизованный интеллект — накопленные знания и словарный запас — растёт до 60 лет. Эмоциональный интеллект достигает пика в возрасте 40 лет. Финансовая грамотность и моральное мышление (способность оценивать свои поступки на основе моральных ценностей — добра и зла, справедливости и долга) — в 60–70 лет.

А вот когда психологи сложили все девять показателей в единый индекс, то максимальный балл пришелся на 55-60 лет. При этом в 85 лет показатель соответствует 18 годам, хотя у молодого человека балл набирается в основном за счет флюидного интеллекта, а у пожилых за счет мудрости и способности к эмоциональной регуляции. В итоге авторы исследования делают вывод, что наилучший возраст для принятия сложных ответственных решений — от 40 до 65 лет, когда гибкость ума сочетается с накопленным опытом.

«Расцвет личности приходится на 45+»

«Меня удивляют иногда эти западные исследования, потому что они касаются вещей, которые совершенно очевидны, — прокомментировал aif.ru результаты исследования семейный психолог, доктор психологических наук Илья Слободчиков. — Если у человека есть что накапливать (я имею в виду личностную зрелость, опыт, способность к рефлексии, то есть внутренней переработке опыта), то очевидно, что это происходит не в 25 и не в 30 лет, а ближе к 40 годам и старше. Не надо забывать и про генетику. Как сегодня выясняется, она имеет гораздо большее значение, чем мы предполагали, потому что обуславливает целый ряд очень серьезных характеристик личности, которые впоследствии проявляются или развиваются. Существует психиатрический диагноз, который так и называется — „природная глупость“. Но если у человека сохранены когнитивные способности, то, конечно, пик их развития придется на 40+. К этому времени способность мыслить проявляется не просто как интеллектуальный выпендреж, а находит применение в практической работе, профессиональной деятельности, появляется личностная зрелость и т. д. Поэтому совершенно нормально, что пик не столько умственных способностей, сколько личностного расцвета, личностного прогресса приходится на 45+. Думаю, что предел этого расцвета тоже есть, он небесконечен, так как возрастные процессы нельзя скидывать со счетов. Поэтому можно сказать, что в среднем пик приходится на 40-55 лет. Хотя есть категория людей, у которых полноценный расцвет начинается сильно после 40. И функционируют они, к слову, очень и очень долго».

По мнению психолога, в нашем обществе настоящей когнитивной зрелостью (взросление, интеллектуальный потенциал) способны обладать около 10 % населения, максимум 15 % (это уже на самом деле очень много, если этого достичь, то страна выйдет на невиданный уровень прогресса). Притом, что нужно не только обладать, но и удержать эти характеристики.

Как научиться принимать правильные решения?

Что происходит после того, как человек достиг пика своей личностной зрелости и интеллектуального расцвета?

«Дальше начинается очень любопытная история, потому что идет разветвление: кто-то использует это исключительно для себя, а кто-то сочетает с социальными навыками, коммуникацией, взаимопомощью — со всем тем, что относят к „большой пятерке“», — отмечает специалист.

И самый главный вопрос: а можно ли как-то управлять всеми этими процессами, чтобы научиться принимать правильные решения?

«Научиться принимать правильные решения невозможно. Хотя бы потому, что однозначно правильных и неправильных решений не бывает, — считает Илья Слободчиков. — Бывают решения, которые связаны с адекватной оценкой обстоятельств, ситуации, своих возможностей. Они называются условно объективными решениями. Объективные не потому, что учитывают все факторы, это невозможно, а потому, что учитывают большинство факторов, связанных конкретно с моей возможностью оценивать, управлять ситуацией, участвовать в ней и т. д. Также правильность решения очень связана с ситуативностью. То есть то решение правильное, которое наилучшим образом соответствует конкретной ситуации. Не важно, принято оно оперативно, спонтанно или оно продумано и выверено. Поэтому вот эти две характеристики — адекватность решения задаче и ситуативному контексту, а также определенная внутренняя взвешенность (речь не идет о рациональности) — это, на мой взгляд, как раз и есть критерии того, что человек умеет принимать правильные решения. И это качество в большей степени (скажем, в процентах правильно решенных задач) начинает проявляться после 30 лет, когда уже есть определенный опыт и побед, и разочарований».