Во вторник Сейм Литвы приступил к рассмотрению предложения об исключении из Конституции положения о запрете на размещение ядерного оружия в стране.

За такую поправку проголосовали 89 парламентариев, против были 11, а шесть воздержались.

В настоящее время ст. 137 Конституции гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств.

Для изменения основного закона страны необходимо, чтобы за это дважды с перерывом в три месяца проголосовали не менее 94 парламентариев из 141.

Представивший поправки спикер Сейма Юозас Олякас подчеркнул, что ядерный потенциал НАТО является частью коллективной обороны, обеспечивающей надежное сдерживание, что снижает риск широкомасштабной агрессии против альянса.

"Учитывая, что ядерный щит НАТО является одной из важнейших основ сдерживания альянса, запрет на конституционном уровне, не позволяющий размещать ядерное оружие на территории Литвы в случае угрозы агрессии, в случае агрессии или в случае коллективной обороны, не соответствует изменившейся обстановке безопасности и интересам национальной безопасности Литвы", - сказал глава парламента.

Он заверил, что в соседних государствах нет ограничений подобного рода. По словам политика, в июне их отменила и Финляндия.

"Следует отметить, что ни одно государство НАТО не имеет ограничений на конституционном уровне на размещение ядерного оружия в случае угрозы агрессии, в случае агрессии или в случае коллективной обороны", - подчеркнул глава парламента.

"Мы не можем оставаться (...) слабым звеном во всей системе сдерживания. Мы должны очень четко и смело решить, что являемся равноправными партнерами и у нас есть все условия, потому что существует определенная внутренняя конкуренция за гарантии безопасности, а при таких ограничениях мы становимся этим слабым звеном", - сказал он.

По этому вопросу на прошлой неделе президент Гитанас Науседа провел встречу с руководством Сейма и правительства, старостами парламентских фракций.

После нее было объявлено, что высшие политики страны договорились о том, что положение, запрещающее размещение ядерного оружия в Литве, должно быть исключено из основного закона страны.