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Марин Ле Пен признана виновной и в апелляции, но снова сможет участвовать в выборах 0 100

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проиграла апелляцию по делу о незаконном использовании средств Европейского союза. Суд признал ее виновной в незаконном переводе миллионов евро, выделенных Европарламентом, на нужды партийной структуры в период, когда она была депутатом Европарламента.

Суд приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы, из которых два года являются условными, а один год она должна провести под электронным контролем с использованием электронного браслета. Вместе с тем срок запрета на участие в выборах был значительно сокращен: вместо пяти лет он составил 15 месяцев. Поскольку с момента первого приговора этот срок уже истек, теперь политик вновь имеет право баллотироваться, передает NOS.

Сможет ли Ле Пен участвовать в выборах президента?

Несмотря на снятие запрета, вопрос об участии Марин Ле Пен в президентских выборах 2027 года остается открытым. Ранее она заявляла, что не станет выдвигать свою кандидатуру, если ей придется проводить предвыборную кампанию, находясь под электронным надзором.

После оглашения решения суда Ле Пен покинула Дворец правосудия в Париже, не общаясь с журналистами. Позже она намерена выступить в эфире французского телевидения и рассказать о приговоре и своих дальнейших политических планах. Если Ле Пен все же откажется от участия в выборах, кандидатом от «Национального объединения», как ожидается, станет 30-летний Жордан Барделла.

Дело о растрате средств ЕС

В марте 2025 года Марин Ле Пен уже была признана виновной в присвоении миллионов евро, выделенных Европейским союзом. Тогда суд назначил ей четыре года лишения свободы, два из которых были условными, а также запретил участвовать во французских выборах в течение пяти лет. Вместе с ней были осуждены десять сотрудников партии. После этого Ле Пен подала апелляцию.

В феврале нынешнего года прокуратура требовала назначить ей четыре года тюремного заключения, три из которых — с отбыванием наказания под электронным контролем, а один год — условно.

Политический резонанс

Дело Ле Пен вызвало широкий общественный резонанс во Франции. Сама политик последовательно отвергает все обвинения, утверждая, что процесс носит политический характер и направлен на то, чтобы помешать ей стать президентом страны. При этом партия «Национальное объединение» продолжает лидировать в большинстве социологических опросов.

В интервью французскому телеканалу LCI, данном на прошлой неделе, Ле Пен заявила, что не станет участвовать в президентской кампании, если будет обязана носить электронный браслет.

«Если мне разрешат баллотироваться, но я не смогу свободно вести кампанию, это невозможно», — подчеркнула она.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года (первый тур) и 2 мая 2027 года (второй тур). Действующий президент Эмманюэль Макрон не сможет вновь баллотироваться, поскольку уже занимает пост второй срок подряд.

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#выборы #суд #Франция #коррупция #Марин Ле Пен #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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