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На Кубе произошло полное отключение электроэнергии: без света остался весь остров 1 332

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Кубе произошло полное отключение электроэнергии: без света остался весь остров
ФОТО: Getty images

Энергосистема Кубы полностью вышла из строя вечером 6 июля. Власти уже приступили к восстановлению электроснабжения, однако причины масштабной аварии пока не установлены.

На Кубе вечером 6 июля произошел полный коллапс национальной энергосистемы. Об этом сообщила государственная энергетическая компания Unión Eléctrica. По данным властей, специалисты уже начали работы по восстановлению подачи электроэнергии, а причины аварии выясняются.

Масштабный сбой произошел на фоне продолжающегося энергетического кризиса, который страна переживает уже несколько лет. Куба в настоящее время самостоятельно обеспечивает лишь около 40% своих потребностей в топливе.

Ситуацию осложняет усиление санкционного давления со стороны США. По данным агентства Bloomberg, с начала 2026 года Вашингтон разрешил доставить на остров нефть только с одного российского танкера. Эта партия объемом около 730 тысяч баррелей была полностью израсходована уже к маю.

Как отмечают СМИ, нехватка топлива значительно ухудшила работу кубинской энергетики. Еще в мае власти признали, что государственные запасы топлива практически исчерпаны.

В последние месяцы жители Кубы уже неоднократно сталкивались с крупными перебоями электроснабжения. В марте без света на несколько часов осталась вся страна, а в мае аналогичный сбой затронул восточные провинции. Кроме того, из-за дефицита электроэнергии власти регулярно вводят плановые отключения, которые в некоторых районах продолжаются до суток.

На фоне затяжного кризиса руководство Кубы пытается реформировать экономику. В июне власти предложили около 200 рыночных реформ, рассчитывая смягчить последствия энергетического дефицита и добиться ослабления американских ограничений, однако пока страна продолжает сталкиваться с серьезными проблемами в сфере энергоснабжения.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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