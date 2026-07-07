Через десять лет почти 80 миллионов женщин в возрасте от 35 до 49 лет могут столкнуться с невозможностью зачать ребенка. Такой прогноз публикует журнал Lancet.

По оценкам исследователей, к 2036 году показатель бесплодия в этой возрастной группе подскочит примерно на 50%.

В числе ключевых факторов, провоцирующих проблему, — хронический стресс, избыточный вес, привычка откладывать материнство на более поздний срок и ограниченный доступ к современным репродуктивным технологиям.

Авторы работы призывают не откладывать диагностику и настаивают на включении репродуктивного здоровья в государственные и международные программы здравоохранения.