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Названа причина! К 2036 году число бесплодных женщин в мире может вырасти на 50% 0 316

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бесплодие

Через десять лет почти 80 миллионов женщин в возрасте от 35 до 49 лет могут столкнуться с невозможностью зачать ребенка. Такой прогноз публикует журнал Lancet.

По оценкам исследователей, к 2036 году показатель бесплодия в этой возрастной группе подскочит примерно на 50%.

В числе ключевых факторов, провоцирующих проблему, — хронический стресс, избыточный вес, привычка откладывать материнство на более поздний срок и ограниченный доступ к современным репродуктивным технологиям.

Авторы работы призывают не откладывать диагностику и настаивают на включении репродуктивного здоровья в государственные и международные программы здравоохранения.

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#здравоохранение #медицина #женщины #стресс #исследования #диагностика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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