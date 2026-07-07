Сразу несколько регионов Китая оказались во власти мощной непогоды. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральной провинции Хубэй, где, по данным государственных СМИ, погибли не менее 11 человек.

Еще 331 человек получил ранения. Из-за ураганного ветра обрушились 22 здания, а тысячи других получили повреждения, передает NOS.

Государственное информагентство Синьхуа сообщает, что в отдельных районах были зафиксированы торнадо. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал экстренные службы приложить максимум усилий для ликвидации последствий стихии и оказания помощи пострадавшим.

Тем временем в южных провинциях Гуанси и Гуандун объявлен высший уровень опасности из-за наводнений. После проливных дождей, вызванных тропическим штормом Майсак, уровень воды в реке Сицзян достиг критических отметок.

Накануне в столице Гуанси — городе Наньнин — уже погибли два человека. После прорыва дамбы власти были вынуждены эвакуировать около 48 тысяч жителей.

Тропический шторм Майсак обрушился на южный китайский остров Хайнань в пятницу, а затем продолжил движение в сторону северного Вьетнама, который граничит с провинцией Гуанси.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погодная ситуация может еще больше ухудшиться. В пятницу к Тайваню должен приблизиться мощный тайфун Бави, после чего, как ожидается, он направится к восточному побережью Китая. Уже с ближайших дней в регионе прогнозируются сильный ветер, проливные дожди и новые наводнения.