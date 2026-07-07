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Новый инцидент в Ормузском проливе: неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер 0 291

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ормузский пролив
ФОТО: пресс-фото

Нефтяной танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда у побережья Омана, недалеко от Ормузского пролива. На судне вспыхнул пожар, однако информации о пострадавших или разливе нефти пока не поступало.

Инцидент произошел в восьми морских милях (около 15 километров) к востоку от оманского города Лимах — вблизи Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых морских поставок нефти.

Как сообщило британское агентство морской безопасности United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, следовавшего в южном направлении. После попадания на борту возник пожар.

По состоянию на данный момент сведений о пострадавших членах экипажа или ущербе окружающей среде нет.

Британское агентство рекомендовало всем судам, находящимся в этом районе, соблюдать повышенные меры предосторожности и незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Инцидент произошел несмотря на действующее перемирие между США и Ираном и продолжающиеся переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта.

Ормузский пролив остается одним из наиболее чувствительных районов мировой торговли энергоносителями. Во время недавнего конфликта на Ближнем Востоке судоходство здесь оказалось серьезно нарушено, что вызвало резкий рост мировых цен на нефть.

После подписания в июне меморандума о взаимопонимании между США и Ираном движение коммерческих судов через пролив постепенно восстановилось. Однако Тегеран ранее заявил, что суда должны следовать только по согласованным маршрутам вблизи иранского побережья, а напряженность в регионе полностью не исчезла.

Нынешний инцидент показывает, что ситуация в районе Ормузского пролива остается нестабильной, несмотря на снижение интенсивности вооруженного противостояния.

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#Иран #США #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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