Во вторник в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО, на котором лидеры стран альянса обсудят вопросы безопасности, поддержку Украины и укрепление оборонных возможностей. Делегацию Латвии возглавит президент Эдгар Ринкевич.

Саммит НАТО пройдет 7 и 8 июля в столице Турции. Одной из центральных тем встречи станет дальнейшее укрепление коллективной безопасности на фоне продолжающейся войны в Украине и новых вызовов для стран альянса.

Накануне саммита президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что для страны особенно важно добиться продвижения по трем ключевым направлениям.

Первое — подтвердить единство НАТО, несмотря на существующие разногласия между союзниками. По словам президента, альянс должен показать способность действовать сообща по вопросам, имеющим принципиальное значение для общей безопасности.

Вторым приоритетом Ринкевич назвал дальнейшую поддержку Украины. Он отметил, что в работе саммита примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, а Латвия намерена продолжать оказание помощи Киеву, в том числе в рамках программы приоритетных потребностей Украины (PURL).

Третьим направлением станет развитие оборонного потенциала НАТО. Президент напомнил, что страны альянса договорились постепенно довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, однако, по его словам, увеличение финансирования должно сопровождаться расширением производственных возможностей оборонной промышленности.

Особое внимание, как считает Ринкевич, необходимо уделить защите от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и экспертами альянса.

Президент отметил, что Латвия уже реализует планы по развитию собственной оборонной промышленности, а также сотрудничает с Украиной, используя ее практический опыт противодействия атакам беспилотников.

Премьер-министр Андрис Кулбергс, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО должно уделять особое внимание укреплению восточного фланга и активнее участвовать в защите воздушного пространства союзников.

Саммит в Анкаре станет одной из ключевых встреч лидеров стран НАТО в этом году. Ожидается, что по его итогам будут приняты решения, определяющие дальнейшие шаги альянса в сфере коллективной обороны и поддержки Украины.