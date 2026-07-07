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72 пола вместо двух? Предвыборные программы Литвы теперь будут проверять на ложную информацию 0 33

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литовцы с флагами Литвы

Сейм Литвы принял поправки к Избирательному кодексу, которые запрещают публиковать предвыборные программы с ложной информацией, а также положения, противоречащие конституционным ценностям и интересам национальной безопасности. Новые правила уже вызвали споры: сторонники называют их защитой выборов, критики — шагом к цензуре.

За изменения в Избирательный кодекс проголосовали 93 депутата, против выступили шесть, еще двое воздержались, пишет BNS.

Согласно новым нормам, предвыборные программы кандидатов и партий не смогут содержать ложную или вводящую в заблуждение информацию, отрицать фундаментальные конституционные ценности Литвы либо противоречить основным интересам национальной безопасности.

Если Главная избирательная комиссия (ГИК) установит, что программа полностью или частично нарушает эти требования, она сможет принять решение не публиковать и не печатать соответствующий текст.

Автор поправок, председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку Юлюс Сабатаускас заявил, что изменения помогут сделать применение законодательства более понятным и единообразным на муниципальных, парламентских, президентских выборах и выборах в Европарламент.

«Мы стремимся к тому, чтобы правила были ясными и одинаково применялись на всех уровнях выборов», — отметил Сабатаускас.

Однако инициатива встретила критику со стороны части депутатов. Член Смешанной группы Сейма Игнас Вегеле заявил, что новые полномочия ГИК могут привести к выборочному контролю предвыборных программ.

«Я спросил ГИК при обсуждении этих поправок, сможет ли комиссия сама проверить программы всех участников выборов? ГИК ответила: нет, не сможет. Я говорю: что вы будете делать? Будем проверять выборочно. Значит, мы уже знаем, что у ГИК не будет возможности проверить все программы, она будет выбирать, какие проверять, а затем определять, есть ли там вводящая в заблуждение информация. Подчеркиваю, это не факт. Вводящей в заблуждение информацией может быть представление неполных фактов, может быть мнение, и ГИК предоставляется право не печатать программу. На мой взгляд, мы уходим от демократии прямо в автократию, в лучшем случае — в управляемую демократию», — сказал Вегеле.

По его словам, такая практика может ограничить свободу политической конкуренции.

С похожей критикой выступил и депутат Валюс Ажуолас.

«Я хочу привести вам пример того, какой будет цензура на выборах. Одна партия запишет в свою программу: в Литве и в мире есть два пола — мужчина и женщина. От их союза рождаются дети. Это основа государства. Другая партия запишет: есть 72 пола. Как вы думаете, какой текст будет вводящим в заблуждение, какое решение примет Служба равных возможностей? Скажет, что два пола — это заблуждение и их нужно вычеркнуть, а 72 — нет», — пояснил парламентарий.

По его мнению, новые нормы могут вызвать споры о том, какие утверждения считать вводящими в заблуждение, особенно по вопросам общественной и социальной политики.

Поправки появились после резонансной ситуации на президентских выборах 2024 года. Тогда ГИК отказалась публиковать программу кандидата Эдуардаса Вайткуса, заявив, что она содержит положения, противоречащие международным обязательствам Литвы, включая членство страны в НАТО, а также формулировки, способные подорвать доверие к государственным институтам и иностранцам.

«В программе содержались положения, которые противоречат международным обязательствам Литвы и могут подорвать доверие к государству», — заявляли тогда в ГИК.

Позднее суды отменили это решение из-за недостаточной аргументации, после чего комиссия опубликовала обновленную версию программы кандидата. Именно этот случай стал одной из причин пересмотра законодательства.

Одновременно Сейм принял и другие изменения в правилах проведения выборов. Теперь избирателям запрещено выносить с участка бюллетени и конверты для голосования, а также публиковать фотографии или видео заполненных бюллетеней. Кроме того, при выявлении подкупа избирателей, организованного подвоза избирателей или других грубых нарушений избирательная комиссия будет обязана приостановить голосование до устранения нарушений.

Новые поправки расширяют полномочия избирательных комиссий и ужесточают контроль за проведением выборов, однако их практическое применение, вероятно, станет предметом дальнейших общественных и юридических дискуссий.

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#выборы #Литва #депутаты #права #цензура #критика #демократия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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