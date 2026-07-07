Во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сирию в центре Дамаска произошли два взрыва. По данным Елисейского дворца, французский лидер не пострадал и продолжает программу визита.

Взрывы прогремели вскоре после того, как Макрон прибыл в президентский дворец на переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

По сообщениям сирийских СМИ, президент Франции во время визита остановился в гостинице Four Seasons. Один из взрывов произошел неподалеку от отеля.

Газета Al-Watan и сирийское телевидение сообщили о двух взрывах в центре сирийской столицы. В социальных сетях появились кадры горящего автомобиля и следов крови на улице. Официальной информации о числе погибших и пострадавших пока нет.

По данным источников в силовых структурах, одно взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере, второе — в автомобиле рядом с гостиницей.

Елисейский дворец подтвердил, что после инцидента Макрон находится в безопасности. Власти Франции сообщили, что программа визита не была прервана.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Обстоятельства взрывов и возможные мотивы устанавливаются.

Инцидент произошел на фоне первого за долгое время визита президента Франции в Дамаск, который проходит в условиях сохраняющейся нестабильной ситуации с безопасностью в Сирии.