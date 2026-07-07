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Зеленский заявил, что исход войны будет определяться борьбой в небе 1 99

В мире
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решающая фаза войны с Россией сместилась в воздушное пространство. По его словам, именно развитие воздушной войны и противостояние с использованием беспилотников и средств противовоздушной обороны будут во многом определять дальнейший ход конфликта.

В интервью газете Financial Times Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте и сдерживать Россию на море, поэтому главным полем противостояния постепенно становится небо.

По его словам, на этом этапе войны размеры территории уже играют меньшую роль, чем способность эффективно действовать в воздушном пространстве.

«Мы перешли в воздушное пространство. И в воздухе мы уже конкурентоспособны», — сказал президент Украины.

При этом Зеленский признал, что одним из наиболее уязвимых направлений для Украины остается противовоздушная оборона. Несмотря на существующие проблемы, он выразил уверенность, что страна способна добиться успеха в противостоянии.

Глава украинского государства также высказал мнение, что масштабные удары беспилотниками по российским городам и усиливающееся экономическое давление могут со временем повлиять на готовность российского руководства продолжать войну.

По словам Зеленского, если атаки на Москву и Санкт-Петербург станут более масштабными, это окажет не только военный, но и психологический эффект. Он предположил, что подобное развитие событий может изменить восприятие ситуации российским руководством.

«Когда на Москву полетят не сто, а тысяча беспилотников, он это поймет. Когда он начнет ощущать это лично, когда увидит это собственными глазами, советники убедят его перебраться куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет находиться от Москвы, тем ближе будет конец войны», — сказал Зеленский.

Таким образом, президент Украины связывает дальнейшее развитие войны не столько с изменением линии фронта, сколько с наращиванием возможностей сторон в сфере беспилотной авиации, средств ПВО и других воздушных технологий.

Интервью прозвучало на фоне продолжающихся взаимных ударов беспилотниками и ракетами, которые в последние месяцы стали одной из наиболее заметных особенностей российско-украинской войны. Воздушное противостояние остается одним из ключевых факторов, влияющих как на ситуацию на фронте, так и на безопасность тыловых регионов обеих стран.

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#Украина #интервью #геополитика #ПВО #беспилотники #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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