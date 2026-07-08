Французская ассоциация защиты прав потребителей Que Choisir Ensemble заявила, что большинство солнцезащитных средств, приобретенных на популярных китайских онлайн-платформах, не соответствуют европейским стандартам безопасности. По результатам проверки девять из десяти протестированных продуктов могут представлять риск для здоровья.

Французская ассоциация защиты прав потребителей Que Choisir Ensemble предупредила о потенциальной опасности солнцезащитных средств, продаваемых на популярных китайских маркетплейсах Temu, Shein и AliExpress. Во время проверки десяти образцов специалисты пришли к выводу, что девять из них не соответствуют требованиям безопасности и европейским нормам, передает entrevue.fr.

По данным исследования, некоторые средства не обеспечивают заявленный на упаковке уровень защиты от ультрафиолетового излучения. Это может привести к тому, что пользователи окажутся практически беззащитными перед солнечными лучами, несмотря на использование крема.

Кроме того, эксперты обнаружили в ряде образцов ингредиенты, запрещенные к применению в странах Европейского союза. По мнению специалистов, подобная продукция попадает к покупателям благодаря прямым поставкам из Китая, которые зачастую обходят традиционные механизмы контроля качества.

В связи с результатами исследования ассоциация обратилась к французскому медиарегулятору Arcom, а также уведомила Генеральное управление по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF), призвав проверить реализацию подобных товаров.

Недостаточный контроль

Эксперты отмечают, что проблема выходит далеко за рамки одной категории товаров. В последние годы французские власти все чаще предупреждают потребителей о рисках, связанных с продукцией, приобретаемой на крупных зарубежных маркетплейсах.

По мнению авторов исследования, ситуация с солнцезащитными средствами демонстрирует существующие пробелы в системе контроля товаров, которые поступают в Европу через международные онлайн-платформы.

Специалисты советуют с осторожностью относиться к покупке солнцезащитной косметики на зарубежных маркетплейсах и выбирать продукцию известных производителей, соответствующую европейским стандартам качества. От эффективности таких средств напрямую зависит защита кожи от ультрафиолетового излучения и связанных с ним рисков для здоровья.