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Агент иммиграционной службы застрелил мигранта в Хьюстоне: в ведомстве заявили о самообороне 0 111

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE)

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила о гибели мужчины во время операции по задержанию в Хьюстоне. По данным ведомства, агент применил оружие после того, как водитель якобы попытался совершить наезд на сотрудников. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, на которое ссылаются американские СМИ.

По версии ICE, погибший был гражданином Мексики и находился на территории США нелегально, передает NOS.

В ведомстве утверждают, что сотрудники попытались остановить автомобиль мужчины, однако тот якобы протаранил служебную машину ICE, проигнорировал неоднократные требования остановиться и попытался сбить одного из агентов.

«В результате наш сотрудник применил табельное оружие в целях самообороны», — заявили в ICE. При этом ведомство не представило каких-либо доказательств, подтверждающих эту версию событий.

Это уже не первый смертельный инцидент с участием сотрудников ICE. Ранее объяснения ведомства уже подвергались сомнению после публикации видеозаписей. Так, в январе при схожих обстоятельствах был застрелен Алекс Претти, и видеоматериалы поставили под вопрос официальную версию произошедшего. В случае с инцидентом в Хьюстоне записи с места происшествия пока не опубликованы.

По данным NBC News, погибший направлялся на работу, чтобы забрать своих сотрудников. Его сын рассказал, что отец прожил в США почти 35 лет и работал в строительной отрасли, обеспечивая семью.

«Мой отец почти 35 лет живет в этой стране и работает на стройке, чтобы содержать меня, двух моих братьев и маму. Он проходил официальную процедуру получения разрешения на работу», — написал сын погибшего.

Обстоятельства инцидента продолжают выясняться. Пока ICE настаивает на версии самообороны, родственники погибшего требуют объективного расследования, а американские СМИ напоминают, что это уже не первый случай, когда официальные объяснения ведомства вызывают сомнения после появления новых доказательств.

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#США #мигранты #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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