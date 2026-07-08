Премьер-министр Румен Радев заявил, что Болгария исчерпала возможности по предоставлению Украине военной помощи в виде вооружения и боеприпасов.

Выступая перед началом саммита НАТО в Анкаре, глава болгарского правительства отметил, что София уже передала Киеву 13 пакетов военной помощи, после чего ресурсы для дальнейших поставок были исчерпаны.

"Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки, я имею в виду оружие и боеприпасы с болгарских военных складов. Мы предоставили 13 пакетов, и больше у нас нет ничего, что можно было бы поставить Украине", - сказал Радев.

По его словам, Болгария готова продолжить сотрудничество с Украиной в сфере технической военной поддержки. В частности, речь идет о ремонте украинской военной техники на болгарских предприятиях.

Заявление премьера прозвучало спустя некоторое время после того, как министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что страна больше не будет передавать Украине военную помощь.

Также Румен Радев считает, что Запад пытается победить Россию конвенционными средствами, но рискует спровоцировать эскалацию и ядерный ответ. Об этом он заявил в ходе саммита НАТО в Анкаре.

"Мое послание простое: мы, коллективный Запад, пытаемся добиться конвенционной победы над крупнейшей ядерной державой, не имея достаточных возможностей противостоять их гиперзвуковым ракетам", – заявил Радев.

"И это драматически повышает риск эскалации, повышает риск ядерного ответа, и это очень опасно", – добавил он.