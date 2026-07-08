НАТО запустит единую систему отслеживания передвижений войск РФ на восточных границах альянса, пишет Bild. Там же альянс оборудует полосу с техникой, которая, как ожидается, первой вступит в бой при возможной атаке.

НАТО организует единую цифровую систему отслеживания передвижений российских войск у восточного фланга альянса в режиме реального времени. Для этого будут применять спутники, беспилотники и датчики, а также искусственный интеллект (ИИ). План, в рамках которого будет реализован проект, получил название "Инициатива по сдерживанию на восточном фланге" (EFDI). Его подробности в среду, 8 июля, опубликовала немецкая газета Bild.

Из документов, изученных изданием, следует, что доступ к данным и результатам анализа передвижений войск на границе получат все страны НАТО. Это, как ожидается, поможет командованию альянса лучше организовать план отражения предполагаемой атаки. В документах эта система получила название Kill Web ("Сеть поражения").

К примеру, если беспилотник обнаружит колонну российских танков, движущуюся в сторону стран НАТО, система начнет сбор других данных со спутниковых снимков, радаров и датчиков. На основе полученной информации руководство альянса увидит полную картину и выберет средство, способное нанести удар быстрее всего: например, БПЛА, артиллерию или ракетные установки. "Это не заменит танки, артиллерию, истребители или солдат. Концепция призвана сохранить их боевой потенциал, а также дать командирам больше времени и преимущество при принятии решений", - сказал Bild Мэтт Блубо, майор армии США.

На восточном фланге НАТО появится защитная полоса с техникой

Для отражения возможного нападения восточные границы НАТО планируют вооружить и техническими устройствами. Ожидается, что на фланге появится полоса из техники, которая сможет первой - до задействования армии США - вступить в бой с наступающими войсками. В частности, планируется развернуть беспилотники, автономные транспортные средства и наземных роботов. Только после их применения НАТО хочет задействовать танки, авиацию и наземные войска.

НАТО вложит 27 млрд в расширение сети военных трубопроводов

Генеральный секретарь НАТО объявил о многомиллиардном проекте по снабжению топливом восточноевропейских стран альянса и Турции. По словам Марка Рютте в расширение сети трубопроводов будет инвестировано 27 млрд евро.

НАТО вложит десятки миллиардов евро в расширение инфраструктуры по снабжению топливом. Об этом в среду, 8 июля, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте по завершении саммита НАТО в Анкаре.

Он назвал это решение историческим шагом по укреплению цепочки поставок, призванным обеспечить вооруженные силы альянса запасами энергоресурсов, необходимыми для поддержания их боеготовности.

Инвестиции составят 27 миллиардов евро

"Партнеры по альянсу еще прорабатывают последние детали, но мы уже знаем, что эти инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать нашу существующую инфраструктуру для хранения и распределения топлива, а также поддержать строительство новых объектов, в том числе трубопроводов в направлении восточной части альянса", - указал Рютте.

Как отмечает агентство dpa, из-за трудностей в финансировании этого проекта у некоторых стран его дальнейшая реализация находилась в последнее время в подвешенном состоянии.

Накануне, 7 июля, агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО близки к заключению соглашения о расширении на Турцию и восточно-европейские страны альянса (Польшу, страны Балтии, Румынию и Болгарию) сети топливопроводов времен холодной войны, которая соединяет военные базы в Западной Европе.

Как пишет Bloomberg, необходимость расширения связана с опасениями, что трубопроводов, сосредоточенных в Западной Европе, будет недостаточно для обеспечения возможных масштабных военных операций вблизи границ России. Сейчас многие страны восточного фланга альянса зависят от автомобильных и железнодорожных перевозок топлива - более уязвимых для перегрузок и атак.

НАТО: Россия - "долгосрочная угроза безопасности и стабильности"

В декларации по итогам саммита НАТО, который проходит 7 и 8 июля в турецкой столице Анкара, указано, что от России исходит "долгосрочная угроза евроатлантической безопасности и стабильности". "Сегодня в Анкаре мы объявляем о новых закупках на сумму свыше 50 млрд долларов США и берем на себя обязательство по расширению коллективных производственных мощностей и совместной работе с промышленностью над ускорением инноваций", - отмечается в заявлении. В НАТО подчеркнули, что "привержены сохранению <...> боевого превосходства" альянса.