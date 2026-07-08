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Эстония предлагает лишить МОК финансирования 0 112

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги Эстонии и Украины

Эстония вместе со странами-партнерами обращается к еврокомиссару по вопросам спорта Гленну Микаллефу с предложением исключить из программы Erasmus+ и других механизмов поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Беларуси на международные соревнования.

"В нынешней ситуации в области безопасности невозможно понять решения, направленные на возвращение стран-агрессоров в международный спорт, как будто ничего не произошло", — заявила министр культуры Хейди Пурга.

"Пока в Украине продолжается война и страдают люди, мы не можем допустить, чтобы спорт использовался для нормализации ситуации. Спорт не является ценностно-нейтральным — он всегда несет в себе определенное послание. Вопрос в том, отстаиваем ли мы свои принципы или же уступаем. Позиция Европы здесь должна быть четкой и единой: наша поддержка не должна доставаться организациям, чьи решения противоречат нашим ценностям и ответственности перед Украиной", — отметила она.

По инициативе Эстонии еврокомиссару по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу будет направлено обращение с призывом исключить из программ финансирования Европейского союза как Международный олимпийский комитет (МОК), так и ряд других спортивных организаций, например Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания.

Также предлагается серьезно рассмотреть возможность ограничения участия таких организаций в будущих обсуждениях и мероприятиях, посвященных развитию сферы спорта.

Исполком МОК 7 июля в Лозанне принял решение отменить запрет на деятельность Олимпийского комитета России. Это создает основу для допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под флагами и с символикой своих стран.

Сборные обеих стран не могли выступать таким образом с начала войны в Украине в феврале 2022 года. До сих пор спортсмены в основном получали возможность соревноваться под так называемым нейтральным флагом.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

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#Украина #спорт #МОК #Беларусь #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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