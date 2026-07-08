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Европарламент осудил решение Зеленского об УПА 0 513

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Зеленский в армии
ФОТО: пресс-фото

Европарламент одобрил поправку, в которой раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского назвать элитное воинское подразделение в честь УПА. При этом депутаты вновь подтвердили поддержку Украины в противостоянии российской агрессии и заявили, что ее будущее - в Европейском Союзе.

В среду Европейский парламент одобрил поправку, в которой подверг критике решение президента Украины Владимира Зеленского переименовать элитное воинское подразделение в честь Украинской повстанческой армии (УПА) времён Второй мировой войны. Ранее это решение спровоцировало дипломатическую напряженность с Польшей.

Поправку поддержало убедительное большинство депутатов Европарламента. В ней выражается сожаление по поводу „недавней, ненужной и ничем не спровоцированной эскалации“ со стороны украинского президента и одновременно напоминается о неизменной поддержке, которую Польша оказывает Украине в её борьбе против российского вторжения.

Поправку внес польский депутат от Европейской народной партии Анджей Галицкий вместе со своим немецким коллегой Михаэлем Галером; её включили в доклад, оценивающий путь Украины к членству в ЕС.

В Украине УПА широко почитают за её роль в сопротивлении советской власти и борьбе за независимость страны.

В Польше же её прежде всего связывают с Волынской резнёй 1943–1945 годов, в ходе которой во время нацистской оккупации были убиты десятки тысяч поляков. Польша квалифицирует эти события как геноцид - определение, которое Украина отвергает.

В ответ на решение Зеленского президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого орла, высшей государственной награды страны, которой его удостоили в 2023 году.

Дипломатический конфликт нашел отражение в последней конференции по восстановлению Украины в Гданьске, куда вместо Зеленского прибыла премьер-министр страны Юлия Свириденко. Он может сказаться и на общественной поддержке в Польше заявки Украины на вступление в ЕС: по данным недавнего опроса, 60% польских граждан выступают против.

Зеленский недавно признал, что между Украиной и Польшей существуют „определённые внутренние вопросы“, связанные с „трудными страницами нашей истории“, и призвал обе стороны сплотиться перед лицом России и жить „скорее будущим, чем прошлым“.

Осуждение получило широкую поддержку в Европарламенте

В принятом парламентом тексте выражается сожаление по поводу того, что в решении Зеленского проявилось „игнорирование польской чувствительности и скорби, связанной, по оценкам, с десятками тысяч жертв УПА, а также членов их семей“.

Евродепутаты также считают, что решение Зеленского „подрывает добрососедские отношения“ и „не соответствует европейским ценностям“, и призывают к деэскалации и примирению между Киевом и Варшавой.

"Это очень сильный сигнал, предупреждение украинским властям: не разжигать негативные эмоции и не действовать вопреки европейским ценностям, - сказал в интервью Euronews евродепутат Анджей Галицкий после голосования. - Им нужно задуматься о том, как стать частью нашего Союза. Если они хотят в него войти, им придётся уважать общие правила".

Несмотря на поправку, касающуюся подразделения, названного в честь УПА, резолюция Европарламента вновь подтверждает поддержку Украины перед лицом российской агрессии и отмечает прогресс страны на пути к вступлению в ЕС.

Депутаты заявили, что „будущее Украины - в Европейском союзе“, и назвали её европейскую интеграцию „стратегическим приоритетом для Союза“.

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#Польша #Украина #Европарламент #Зеленский #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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