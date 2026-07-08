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«Гренландия не продается»: премьер Дании ответила на новые заявления Трампа 0 147

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гренландия
ФОТО: Unsplash

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе Гренландии под американский контроль. Она подчеркнула, что остров не продается, а его будущее вправе определять только жители Гренландии.

Выступая перед журналистами на саммите НАТО в Анкаре, Фредериксен заявила, что Дания рассчитывает на уважение права народа Гренландии самостоятельно решать свою судьбу.

По ее словам, Дания является суверенным государством и ожидает, что партнеры будут уважать ее территориальную целостность и государственный суверенитет.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу перехода Гренландии под контроль Соединенных Штатов. По его мнению, остров имеет стратегическое значение, поскольку расположен в районе, где, как он утверждает, активно действуют китайские и российские суда.

Позицию Копенгагена поддержала и премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир. Она заявила, что жители Гренландии не хотят становиться частью США, и призвала союзников по НАТО сосредоточиться на вопросах общей безопасности.

По словам главы правительства Исландии, альянеру важно сохранять единство, особенно на фоне угроз, исходящих со стороны России.

Вопрос о статусе Гренландии регулярно возникает после заявлений Трампа, однако власти Дании и руководство самого острова неизменно подчеркивают, что решение о будущем территории может принимать только ее население.

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#НАТО #США #Дональд Трамп #Дания #безопасность #Гренландия #суверенитет #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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