Нейросети отлично пишут тексты. Но у них есть слабые места. Как отличить текст ИИ от написанного человеком, рассказал ИИ-аналитик Матвей ЛИСИЦКИЙ.

Ошибки. ИИ не допускает орфографических ошибок, но может «придумать» факты, например, что Лев Толстой воевал с Наполеоном в 2000 году. Отсутствие личного опыта. Робот не напишет: «Я помню, как мы с дедом ходили за грибами». Стиль. ИИ любит шаблонные фразы («следует отметить», «невозможно переоценить»). Абзацы обычно одинаковой длины, структура текста идеально симметрична (введение, три аргумента и типичный вывод).