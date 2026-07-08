Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как распознать текст, написанный искусственным интеллектом? 0 75

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искусственный интеллект
ФОТО: Google Maps

Нейросети отлично пишут тексты. Но у них есть слабые места. Как отличить текст ИИ от написанного человеком, рассказал ИИ-аналитик Матвей ЛИСИЦКИЙ.

Ошибки. ИИ не допускает орфографических ошибок, но может «придумать» факты, например, что Лев Толстой воевал с Наполеоном в 2000 году. Отсутствие личного опыта. Робот не напишет: «Я помню, как мы с дедом ходили за грибами». Стиль. ИИ любит шаблонные фразы («следует отметить», «невозможно переоценить»). Абзацы обычно одинаковой длины, структура текста идеально симметрична (введение, три аргумента и типичный вывод).

×
Читайте нас также:
#искусственный интеллект #нейросети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бесплодие
Изображение к статье: Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Изображение к статье: Ядерное оружие
Изображение к статье: Студенты читают

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Книги на прилавке
В мире
Изображение к статье: Буданов
В мире
Изображение к статье: Психологи рулят
В мире
Изображение к статье: Суд идет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Гроза в начале июля
Наша Латвия
Изображение к статье: Жанна Фриске
Lifenews
Изображение к статье: Книги на прилавке
В мире
Изображение к статье: Буданов
В мире
Изображение к статье: Психологи рулят
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео