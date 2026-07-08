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Канада создаст международный Банк обороны: среди учредителей — Латвия и Украина 0 135

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр Канады Марк Карни

Канада и еще восемь стран договорились о создании нового международного финансового института, который будет поддерживать проекты в сфере обороны и безопасности. Предполагается, что банк поможет привлекать недорогое финансирование для перевооружения союзников и укрепления их оборонного потенциала.

Премьер-министр Канады Марк Карни во вторник объявил о создании нового международного Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB). Инициатива была представлена на полях саммита НАТО в Анкаре и направлена на финансирование оборонных проектов и укрепление безопасности стран-союзников, передает entrevue.fr

Помимо Канады, к созданию нового финансового института уже присоединились Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. Штаб-квартира банка будет расположена в Канаде.

По словам Карни, новая структура сможет привлечь до 100 млрд фунтов стерлингов (около 134 млрд долларов США) для финансирования оборонных программ на более выгодных условиях. Кроме того, банк намерен предоставлять гарантии по кредитам коммерческим банкам, финансирующим предприятия оборонной промышленности, что должно облегчить компаниям доступ к капиталу.

На первом этапе среди участников проекта нет других стран G7, кроме Канады. Это может ограничить первоначальные финансовые возможности нового института. Однако министр иностранных дел Канады Анита Ананд подчеркнула, что банк останется открытым для присоединения новых государств.

Эксперт британского Королевского института объединенных служб Линус Терхорст отметил, что поддержка девяти стран позволит запустить проект, хотя его инициаторы рассчитывали с самого начала привлечь крупнейшие европейские государства.

Теперь странам-участницам предстоит ратифицировать необходимые соглашения. Официальный запуск Банка обороны, безопасности и устойчивости запланирован на 2027 год.

Создание DSRB отражает стремление союзников найти новые источники финансирования оборонных программ на фоне роста военных расходов и усиления международной напряженности. Если к проекту присоединятся новые государства, банк может стать одним из ключевых инструментов финансирования оборонной отрасли в странах НАТО и их партнерах.

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#НАТО #финансы #геополитика #оборона #оборонная промышленность #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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