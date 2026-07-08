Нидерландские спецслужбы — Служба общей разведки и безопасности (AIVD) и Военная разведывательная служба (MIVD) — до последнего момента считали, что Россия, скорее всего, не начнет полномасштабное вторжение в Украину. Такой вывод основывался на информации, полученной от «уникального источника» в российских силовых структурах.

Об этом сообщает газета De Volkskrant, опубликовавшая реконструкцию событий последних месяцев перед началом войны 24 февраля 2022 года. Для подготовки материала журналисты побеседовали с 19 сотрудниками разведки и высокопоставленными чиновниками, передает NOS.

Голландская оценка дошла до Байдена

Оценки нидерландских спецслужб были доведены и до президента США Джо Байдена, который еще с осени 2021 года предупреждал союзников о высокой вероятности российского вторжения. В Нидерландах надеялись, что дипломатические усилия помогут избежать войны.

Однако многие участники тех событий сегодня считают, что именно такая оценка лишила Запад едва ли не единственного шанса предотвратить конфликт. По их мнению, если бы США и европейские страны заранее дали Москве понять, что готовы к максимально жестким военным и экономическим мерам, это могло бы стать сдерживающим фактором.

Один из высокопоставленных чиновников также отметил, что ошибочный анализ привел к тому, что европейские страны не усилили военную помощь Украине в месяцы, предшествовавшие вторжению.

Ставка на источник в Кремле

Вывод о том, что российское вторжение «маловероятно», основывался на сведениях, поступавших от проверенного источника, находившегося, как утверждается, близко к президенту России Владимиру Путину. Этот источник многие годы считался чрезвычайно ценным для нидерландских спецслужб и обеспечивал доступ к информации из российского силового аппарата.

По оценке AIVD и MIVD, наращивание российских войск у границы с Украиной должно было усилить позиции Москвы на переговорах с Западом. Предполагалось, что Путин не станет начинать войну, поскольку это лишило бы его переговорных преимуществ.

В США, напротив, были убеждены, что вопрос заключается не в том, произойдет ли вторжение, а когда именно оно начнется.

Американская разведка на протяжении нескольких месяцев предупреждала, что Россия активно готовится к нападению. По данным издания, у США также был источник в Кремле, который, вероятно, находился еще ближе к Путину. Хотя нидерландские спецслужбы обменивались информацией с ЦРУ, выяснить причины столь разных оценок им не удалось.

Лишь после начала войны стало ясно, что даже высшее руководство российских силовых структур не знало о планах Путина начать вторжение.

Уроки войны в Ираке

Как отмечает De Volkskrant, причиной ошибочной оценки стало не только доверие к своему источнику. На позицию нидерландских спецслужб повлиял и опыт войны в Ираке 2003 года, когда американская разведка ошибочно заявила о наличии у Багдада оружия массового поражения. Последовавшее вторжение привело к гибели сотен тысяч людей.

Скептически к предупреждениям США тогда относились не только Нидерланды, но и Германия с Францией. Один из высокопоставленных чиновников вспоминает, что во время встреч европейских министров звучали опасения: «Нас втягивают в войну». Долгое время не верила в неизбежность вторжения и сама Украина.

Лишь за три недели до начала войны позиция AIVD и MIVD изменилась. Разведка получила данные о переброске к линии фронта больших запасов плазмы крови — важного признака подготовки к масштабным боевым действиям. После этого вероятность войны была повышена с «маловероятной» до «возможной».

«Крупнейший провал разведки»

После начала вторжения нидерландские спецслужбы выяснили, что руководство российских силовых ведомств оказалось столь же удивлено решением Путина, как и они сами. О подготовке войны знала лишь узкая группа наиболее доверенных лиц президента. Источник AIVD и MIVD в этот круг не входил, тогда как источник США, вероятно, обладал более полной информацией.

Один из собеседников De Volkskrant признался:

«Это крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой. И мы не увидели ее приближения. Это был настоящий провал».

Некоторые участники событий прямо называют случившееся разведывательной ошибкой. Однако один из высокопоставленных сотрудников AIVD с такой оценкой не согласился. По его словам, главным уроком стало изменение отношения к российскому президенту.

«Думаю, будет честно сказать, что теперь мы смотрели бы на Путина с гораздо большим недоверием. Мы слишком долго исходили из того, что он действует рационально», — отметил он.

Посольство готовилось к войне

Особенно болезненным для спецслужб оказалось то, что нидерландские военные и дипломаты в последние недели перед вторжением все больше доверяли американским разведданным и уже исходили из высокой вероятности войны.

Посол Нидерландов в Украине пришел к такому выводу еще за несколько месяцев до начала вторжения и начал готовить дипломатическую миссию к возможному развитию событий. В середине февраля он призвал граждан Нидерландов покинуть Украину, если в этом не было острой необходимости, а также эвакуировал свою супругу и семьи сотрудников посольства.

Тогдашний министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра распорядился перевести персонал посольства во Львов. Уже на следующий день после начала российского вторжения сотрудники дипломатической миссии покинули Украину в составе колонны бронированных автомобилей.

По мнению собеседников издания, события начала 2022 года стали одним из самых серьезных испытаний для нидерландских спецслужб. Сегодня в AIVD и MIVD признают, что при оценке намерений Кремля необходимо учитывать не только разведданные, но и вероятность того, что ключевые решения могут приниматься в крайне узком кругу лиц.