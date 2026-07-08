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«Мы покажем им как это делается» - Трамп пообещал Украине лицензию на производство Patriot 0 142

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

США дадут Киеву лицензию на производство ракет Patriot, заявил Трамп на встрече с Зеленским. "Мы покажем им, как это делается", - сказал он. Ранее в Киеве неоднократно говорили о нехватке ракет-перехватчиков.

США планируют предоставить Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Об этом в среду, 8 июля, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре.

"Одна из тем, о которых мы, вероятно, будем сегодня говорить <...>, - то, что мы предоставим им право производить (ракеты. - Ред.) Patriot, - сказал Трамп. - Мы покажем им, как это делается".

Трамп намерен побеседовать и с Путиным

Кроме того, глава Белого дома объявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, условия главы Кремля для прекращения войны меняются. Американский президент указал, что США работают над предоставлением Украине гарантий безопасности, "чтобы спасти жизни людей".

В последние дни и Владимир Зеленский, и другие представители украинского руководства, в частности официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, заявляли о катастрофической нехватке у Украины ракет-перехватчиков для систем Patriot. Так, по словам Игната, из-за этого в ходе массированной российской атаки в ночь на 6 июля ВСУ не удалось сбить ни одной из 29 выпущенных Россией баллистических ракет.

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#НАТО #США #Украина #Зеленский #безопасность #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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