Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном больше не имеет силы. Такое заявление он сделал на полях саммита НАТО в Анкаре, комментируя недавнюю эскалацию конфликта между двумя странами.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах договоренностей с Ираном, Трамп сказал:

"Они – отбросы общества. Знаете, кто такие отбросы? Это отбросы общества. Они – больные люди. Ими руководят больные люди", – заявил Трамп.

Трамп заявил, что позволит своим переговорщикам "продолжать переговоры, если они этого хотят", но добавил, что США тратят время на разговоры с Ираном, и выразил желание "заниматься своими делами", вместо того чтобы пытаться вести дипломатию, пишет CNN.

В ночь на вторник вооруженные силы США нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. По данным американской стороны, было поражено более 80 целей, включая системы противовоздушной обороны, командные пункты и десятки катеров Корпуса стражей исламской революции.

В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на три недавние атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Утром Иран нанес ответные удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.

Еще месяц назад США и Иран подписали декларацию о намерениях, которая должна была стать основой для будущего мирного соглашения. Одним из ее ключевых положений было прекращение огня.

Однако режим перемирия неоднократно нарушался, а переговоры о заключении окончательного соглашения в последние недели практически не продвигались.

Заявление Дональда Трампа свидетельствует о том, что дипломатический процесс между США и Ираном оказался фактически сорван. На фоне взаимных военных ударов перспективы возобновления переговоров выглядят крайне неопределенными, а напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать.