Генсек НАТО Марк Рютте, подводя итоги саммита альянса в Анкаре, заявил, что встреча оказалась "чрезвычайно успешной" и прошла с "огромным ощущением единства". По его словам, саммит показал, что "альянс силен как никогда"

Консультации лидеров стран НАТО в рамках саммита альянса, который проходил во вторник и среду - 7 и 8 июля - в турецкой Анкаре, проводились с "огромным ощущением единства". Об этом заявил генсек оборонного блока Марк Рютте на пресс-конференции в заключительный день мероприятия.

"Этот саммит показал, что альянс силен как никогда: это сплоченный альянс, готовый защищать каждый дюйм нашей территории", - сказал Рютте, назвав мероприятие "чрезвычайно успешным".

В качестве подтверждения своих слов он привел согласованный всеми участниками саммита пункт декларации по итогам саммита, в котором подтверждается приверженность принципу коллективной обороны в рамках статьи 5 Североатлантического договора. "Нападение на одного - это нападение на всех", - подчеркнул нидерландский политик.

Рютте прокомментировал озвученную Трампом критику во время саммита

На фоне комментариев Рютте о проявившемся во время саммита "единстве" стран-участниц НАТО агентство dpa приводит в пример эпизоды с озвученной президентом США Дональдом Трампом на форуме критикой в адрес союзников по альянсу. В частности, американский лидер выступил против несправедливого распределении расходов между членами НАТО. Как следует из опубликованного в конце марта отчета, на США пришлось около 60% трат альянса на оборону в 2025 году. Кроме того, Трамп во время саммита объявил о планах прекратить торговые отношения с Испанией, поскольку та не помогла США в войне с Ираном, и назвал Германию одной из стран, которые "подвели" США.

В ответ на критику о вкладе стран в бюджет НАТО Рютте заявил, что главы стран-участниц альянса "договорились о модернизации организации". "Это предполагает более сильную Европу в более сильной НАТО, где европейские союзники и Канада взаимодействуют с США, берут на себя бо́льшую ответственность за оборону альянса, осуществляют масштабные инвестиции в оборонную сферу и заключают крупные контракты с участием промышленности по обе стороны Атлантики", - отметил генсек НАТО.

Комментируя же критику Трампа из-за участия других стран НАТО в войне США и Израиля с Ираном, Рютте заявил, что на закрытых встреча президент США вел себя иначе. По его словам, лидерство Трампа "преображает альянс и делает его сильнее". "Могу сказать, что я видел, как 32 главы государств и правительств стояли в зале единым фронтом. Ощущалось невероятно сильное единство. Я не припомню такого единства в последнее время", - добавил он.