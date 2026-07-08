Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ощущалось невероятно сильное единство - Рютте по итогам саммита НАТО 0 46

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Рюте
ФОТО: LETA

Генсек НАТО Марк Рютте, подводя итоги саммита альянса в Анкаре, заявил, что встреча оказалась "чрезвычайно успешной" и прошла с "огромным ощущением единства". По его словам, саммит показал, что "альянс силен как никогда"

Консультации лидеров стран НАТО в рамках саммита альянса, который проходил во вторник и среду - 7 и 8 июля - в турецкой Анкаре, проводились с "огромным ощущением единства". Об этом заявил генсек оборонного блока Марк Рютте на пресс-конференции в заключительный день мероприятия.

"Этот саммит показал, что альянс силен как никогда: это сплоченный альянс, готовый защищать каждый дюйм нашей территории", - сказал Рютте, назвав мероприятие "чрезвычайно успешным".

В качестве подтверждения своих слов он привел согласованный всеми участниками саммита пункт декларации по итогам саммита, в котором подтверждается приверженность принципу коллективной обороны в рамках статьи 5 Североатлантического договора. "Нападение на одного - это нападение на всех", - подчеркнул нидерландский политик.

Рютте прокомментировал озвученную Трампом критику во время саммита

На фоне комментариев Рютте о проявившемся во время саммита "единстве" стран-участниц НАТО агентство dpa приводит в пример эпизоды с озвученной президентом США Дональдом Трампом на форуме критикой в адрес союзников по альянсу. В частности, американский лидер выступил против несправедливого распределении расходов между членами НАТО. Как следует из опубликованного в конце марта отчета, на США пришлось около 60% трат альянса на оборону в 2025 году. Кроме того, Трамп во время саммита объявил о планах прекратить торговые отношения с Испанией, поскольку та не помогла США в войне с Ираном, и назвал Германию одной из стран, которые "подвели" США.

В ответ на критику о вкладе стран в бюджет НАТО Рютте заявил, что главы стран-участниц альянса "договорились о модернизации организации". "Это предполагает более сильную Европу в более сильной НАТО, где европейские союзники и Канада взаимодействуют с США, берут на себя бо́льшую ответственность за оборону альянса, осуществляют масштабные инвестиции в оборонную сферу и заключают крупные контракты с участием промышленности по обе стороны Атлантики", - отметил генсек НАТО.

Комментируя же критику Трампа из-за участия других стран НАТО в войне США и Израиля с Ираном, Рютте заявил, что на закрытых встреча президент США вел себя иначе. По его словам, лидерство Трампа "преображает альянс и делает его сильнее". "Могу сказать, что я видел, как 32 главы государств и правительств стояли в зале единым фронтом. Ощущалось невероятно сильное единство. Я не припомню такого единства в последнее время", - добавил он.

×
Читайте нас также:
#НАТО #саммит #США #Дональд Трамп #Европа #Марк Рютте #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российская ядерная ракета Тополь
Изображение к статье: Радев
Изображение к статье: Флаги Эстонии и Украины
Изображение к статье: Дональд Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: солдат с пулеметом
В мире
Изображение к статье: Котлеты
Еда и рецепты
Изображение к статье: Люди садятся в электричку
Наша Латвия
Изображение к статье: Клейнбергс
Политика
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: Собор
Техно
Изображение к статье: солдат с пулеметом
В мире
Изображение к статье: Котлеты
Еда и рецепты
Изображение к статье: Люди садятся в электричку
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео