После того как ИИ обработал большую часть доступных цифровых текстов, внимание переключилось на печатные издания.

ИИ охотится за книгами: немецкие антиквары бьют тревогу. Книжные магазины в Германии, торгующие редкими антикварными изданиями, столкнулись с неожиданным спросом. Компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте, закупают большие партии таких книг, чтобы использовать их для обучения языковых моделей и чат-ботов.

По словам немецких продавцов антикварных книг, некоторые заказы сопоставимы с их годовым доходом. Предпочтение отдается научно-популярным и академическим книгам. Разработчики ИИ целенаправленно ищут старые книги по региональной истории, лингвистике, правоведению и экономике, содержащие исторические языковые варианты и стилистические тонкости, которых пока нет в интернете.

По данным СМИ, после того как ИИ обработал большую часть доступных цифровых текстов, внимание переключилось на печатные издания. Для оцифровки миллионы книг сканируют, а некоторые экземпляры после этого разбирают, фактически уничтожая их.

Немецкие книготорговцы опасаются утраты культурного наследия и призывают обратить внимание на ситуацию. По их мнению, массовая скупка и уничтожение старых книг может затронуть ценные издания, которые до сих пор защищены авторским правом.