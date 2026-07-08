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«Поцелуй смерти»: приносит ли Дональд Трамп неудачу спортивным командам? 0 98

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
Euronews
Изображение к статье: Дональд Трамп

После вылета США с ЧМ соцсети заговорили о «проклятии Трампа»: болельщики вспоминают поражения команд, которым он выражал поддержку.

Называйте как угодно, но после унизительного поражения сборной США от Бельгии на нынешнем чемпионате мира — матча, затмившегося крупнейшим на турнире скандалом, — в сети в тренды вышел термин «проклятие Трампа».

Болельщики обвинили Трампа в том, что он вмешался и навёл порчу на сборную США, после того как он похвастался, что позвонил президенту FIFA Джанни Инфантино и добился, чтобы отменили красную карточку американскому нападающему Фоларину Балогуну.

Критики обвинили Трампа и FIFA в коррупции, а Европейская комиссия потребовала «справедливости и прозрачности» после скандальной истории с красной карточкой. По Европейскому парламенту даже начало циркулировать письмо, в котором депутаты призвали расследовать, повлияло ли давление со стороны Трампа на решение FIFA отменить дисквалификацию.

Как бы то ни было, вмешательство Трампа не помогло. Напротив, оно только усугубило ситуацию: футбольные болельщики по всему миру настроились против сборной США, которая об этом не просила, и с ещё большим азартом болели за Бельгию, когда та выбила страну-хозяйку из чемпионата мира.

«На этом этапе поддержка Трампа всё меньше похожа на поддержку и всё больше — на проклятие», — написал один пользователь соцсетей. Другой добавил: «Трамп сунул нос туда, куда не стоило. В итоге мир возненавидел нас ещё сильнее, чем раньше, и придал смелости Бельгии. Я хотел, чтобы США победили, и теперь думаю, не выиграли бы мы, если бы Трамп не вмешался. ETTD: Everything Trump touches dies — всё, к чему прикасается Трамп, умирает».

Ещё один пользователь написал: «4:1 в пользу Бельгии, и мошенничество Трампа в интересах команды США в итоге не имеет никакого значения, потому что его проклятие всегда берёт верх».

Преувеличение? Вовсе нет, если взглянуть на факты.

Проблема для Трампа, которому, похоже, давно пора записаться к экзорцисту, в том, что его «обратное прикосновение Мидаса» уже не раз проявлялось: кажется, он и раньше приносил несчастье спортивным командам.

«Он проклял “Никс” в третьем матче, а теперь ещё и это. Проклятие Трампа реально», — написал один пользователь X.

Совсем недавно Трамп присутствовал на третьем матче финальной серии НБА с участием «Нью-Йорк Никс» — и это было их единственное поражение в серии.

Болельщики «Никс» обвинили Трампа в том, что он навёл «проклятие» на команду, и некоторые даже решили «очистить» «Мэдисон-сквер-гарден» шалфеем — ритуалом, известным как «смаджинг», когда священные травы сжигают, чтобы изгнать негативную энергию и способствовать исцелению.

Похоже, это сработало: «Никс» выиграли серию, завершив её за пять матчей.

Дополнительным аргументом в пользу теории о проклятии Трампа стал прошлогодний матч НФЛ между «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс». В итоге победили «Лайонс», а Трампа, присутствовавшего на игре, освистали.

Затем Трамп приехал на первый день Кубка Райдера 2025 года на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). К тому моменту гольфисты США уступали Европе 1:3. Трамп заявил журналистам: «Мы это сделаем. Так или иначе, но мы это сделаем».

День сборная США завершила, проигрывая 2½:5½, а в итоге Европа выиграла турнир со счётом 15:13.

Всё ещё не верите?

В феврале 2025 года Трамп открыто поддержал одну из команд в Супербоуле LIX, предсказав, что «Чифс» обыграют «Иглс». Догадаетесь, что произошло дальше? «Иглс» выиграли со счётом 40:22.

Так всё-таки, Трамп — плохое предзнаменование для спортивных команд?

Футбольные болельщики, похоже, уверены в этом. Они считают, что если бы Трамп не вмешался и не пытался любой ценой сделать всё вокруг собой ради разделённой славы, сборная США могла бы обыграть Бельгию. Да, нельзя выигрывать всегда, но количество примеров растёт.

Наш совет? Раз Трамп не намерен держаться подальше от спорта, ищите в этом светлую сторону и пользуйтесь следующим чит-кодом: за какую бы команду ни болел Трамп, ставьте на её соперника. Пока что это работает.

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#футбол #Дональд Трамп #спорт #НБА #фифа
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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