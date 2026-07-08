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После ударов США по Ирану нефть снова дорожает 0 217

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефтяной танкер
ФОТО: Unsplash

Мировые цены на нефть в среду выросли более чем на 3% после новой эскалации конфликта между США и Ираном. Инвесторы опасаются перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Утром в среду стоимость нефти марки Brent поднялась на 3,2%, достигнув 76,54 доллара за баррель. Американская нефть WTI также прибавила 3,2% и торговалась на уровне 72,72 доллара за баррель.

Рост котировок последовал после того, как США нанесли серию ударов по военным объектам в Иране, заявив, что операция стала ответом на атаки на три коммерческих танкера в Ормузском проливе.

Незадолго до этого Вашингтон также восстановил санкции против торговли иранской нефтью, которые были временно отменены в рамках июньского соглашения о прекращении боевых действий и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских путей для экспорта нефти. Любые военные действия в этом районе традиционно вызывают обеспокоенность рынков и отражаются на мировых ценах на энергоносители.

В последние недели стоимость нефти вернулась примерно к уровням, которые наблюдались до начала предыдущей эскалации между США, Израилем и Ираном. Однако новые удары вновь усилили опасения участников рынка.

После мартовского обострения конфликта цены на нефть почти достигали 120 долларов за баррель. Пока нынешний рост остается значительно более умеренным, однако дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке.

После американской операции Иран нанес ответные удары по объектам в Бахрейне и Кувейте, что усилило опасения относительно возможного дальнейшего расширения конфликта.

Если напряженность сохранится или движение судов через Ормузский пролив вновь окажется под угрозой, колебания цен на нефть могут продолжиться. Это, в свою очередь, способно повлиять на стоимость топлива и транспортных перевозок во многих странах.

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#Иран #США #ближний восток #нефть #санкции #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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