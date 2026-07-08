Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия грозит странам Балтии ответом на размещение ядерного оружия 0 335

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Российская ядерная ракета Тополь

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва примет контрмеры, если соседние страны снимут запрет на размещение ядерного оружия. Сейм Литвы накануне согласился рассмотреть соответствующий законопроект.

Россия грозится принимать ответные меры в отношении тех стран, которые отменят запрет на размещение у себя ядерного оружия. Об этом в среду, 8 июля, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение этого вопроса Финляндией и Литвой. По его словам, таким образом Москва намерена "обеспечивать свои интересы".

"В отличие от ожиданий тех стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности, - заявил он. - Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, чтобы мы могли обеспечить наши интересы".

Финляндия и Литва снимают запрет на размещение ядерного оружия

Накануне литовский сейм согласился рассмотреть законопроект, по которому из конституции страны будет исключен запрет на размещение в Литве ядерного оружия.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности Вильнюса присоединиться к системе ядерного сдерживания НАТО на фоне войны России против Украины. В то же время он отметил, что у Литвы пока нет непосредственных планов размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время.

В конце июня в Финляндии были приняты поправки в закон об атомной энергии, отменившие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Они вступили в силу с 1 июля.

Кремль еще в марте угрожал "ответными мерами" в случае размещения на территории Финляндии ядерного оружия. На это министр обороны страны Антти Хяккянен ответил, что в Хельсинки "абсолютно готовы" к реакции Москвы. По его словам, изменение законодательства снижает риск того, что Финляндия станет объектом военной активности со стороны России.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Литва #Финляндия #ядерное оружие #безопасность #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Рютте, Трамп и Эрдоган
Изображение к статье: Рютте и Трамп
Изображение к статье: Солнцезащитный крем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Собор
Техно
Изображение к статье: F-35 на аэродроме
В мире
Изображение к статье: Нелегальные мигранты пытаются пролезть через забор на границе
Наша Латвия
Изображение к статье: Шведский Гетеборг
Lifenews
Изображение к статье: Зеленский в армии
В мире
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: Собор
Техно
Изображение к статье: F-35 на аэродроме
В мире
Изображение к статье: Нелегальные мигранты пытаются пролезть через забор на границе
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео