Россия грозится принимать ответные меры в отношении тех стран, которые отменят запрет на размещение у себя ядерного оружия. Об этом в среду, 8 июля, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение этого вопроса Финляндией и Литвой. По его словам, таким образом Москва намерена "обеспечивать свои интересы".

"В отличие от ожиданий тех стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности, - заявил он. - Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, чтобы мы могли обеспечить наши интересы".

Финляндия и Литва снимают запрет на размещение ядерного оружия

Накануне литовский сейм согласился рассмотреть законопроект, по которому из конституции страны будет исключен запрет на размещение в Литве ядерного оружия.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности Вильнюса присоединиться к системе ядерного сдерживания НАТО на фоне войны России против Украины. В то же время он отметил, что у Литвы пока нет непосредственных планов размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время.

В конце июня в Финляндии были приняты поправки в закон об атомной энергии, отменившие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Они вступили в силу с 1 июля.

Кремль еще в марте угрожал "ответными мерами" в случае размещения на территории Финляндии ядерного оружия. На это министр обороны страны Антти Хяккянен ответил, что в Хельсинки "абсолютно готовы" к реакции Москвы. По его словам, изменение законодательства снижает риск того, что Финляндия станет объектом военной активности со стороны России.