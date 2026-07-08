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Румыния попросила Украину запрограммировать дроны на самоуничтожение при нарушении границы 0 65

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Румыния попросила Украину запрограммировать дроны на самоуничтожение при нарушении границы

Бухарест официально обратился к Киеву с предложением оснастить украинские беспилотники функцией автоматического самоуничтожения в случае их случайного попадания в территориальные воды Румынии. Инициатива появилась после серии инцидентов с падением дронов у румынской границы.

Румыния направила в Министерство обороны Украины официальный запрос с предложением перепрограммировать украинские беспилотники так, чтобы они автоматически самоуничтожались при случайном заходе в территориальные воды страны.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, пишет Radio România.

По его словам, соответствующее предложение уже передано украинскому коллеге.

«Я официально направил министру обороны Украины запрос, в котором указал, что для Румынии было бы целесообразно, чтобы любой беспилотник, запущенный над Черным морем и произведенный в Украине, был запрограммирован таким образом, чтобы при случайном попадании в территориальные воды Румынии он автоматически самоликвидировался», — заявил Мируцэ.

Министр пояснил, что такую функцию можно реализовать с помощью предварительного программирования. По его словам, решение о самоликвидации способен принимать встроенный микропроцессор беспилотника даже в случае потери связи с оператором.

Кроме того, Мируцэ сообщил, что ведет переговоры с союзниками по НАТО об усилении системы противовоздушной обороны Румынии, особенно после недавнего инцидента с беспилотником в уезде Галац.

«Переговоры с тремя странами находятся на продвинутой стадии. Однако этот вопрос остается чувствительным для каждого государства, поэтому мы позволим партнерам самим объявить о завершении внутренних процедур, необходимых для отправки дополнительных средств ПВО», — отметил он.

Также румынская сторона запросила у союзников дополнительное оборудование для обнаружения и наблюдения за низколетящими целями.

Предложение Румынии отражает стремление усилить безопасность воздушного пространства на фоне продолжающейся войны в Украине и регулярных случаев попадания беспилотников в приграничные районы стран НАТО. Одновременно Бухарест добивается укрепления собственной системы ПВО и расширения поддержки со стороны союзников.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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