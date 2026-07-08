США вечером во вторник начали военную операцию против Ирана, а утром в среду Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении серии ударов более чем по 80 военным объектам. В Вашингтоне заявляют, что операция стала ответом на атаки на три коммерческих судна в Ормузском проливе.

Вооруженные силы США нанесли новую серию ударов по территории Ирана после нападений на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. По данным Центрального командования США (CENTCOM), операция уже завершена.

Как сообщили американские военные, удары были нанесены более чем по 80 целям. Среди них — системы противовоздушной обороны, пункты командования и управления, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы, а также свыше 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции, находившихся в Ормузском проливе и рядом с ним.

По версии американской стороны, целью операции было снизить возможности Ирана продолжать атаки на международное судоходство в одном из важнейших торговых коридоров мира.

Незадолго до начала ударов США также восстановили санкции против торговли иранской нефтью. Ограничения ранее были временно отменены в рамках июньского соглашения между Вашингтоном и Тегераном, предусматривавшего прекращение войны и возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Поводом для военной операции, как заявляют США, стали нападения на три коммерческих судна — танкеры M/T Al Rekayyat под флагом Маршалловых Островов, M/T Wedyan под флагом Саудовской Аравии и M/T Cyprus Prosperity под флагом Либерии.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, поэтому любое обострение в этом районе способно повлиять на международные перевозки и ситуацию на энергетических рынках.

Американский чиновник ранее заявил агентству AFP, что действия Ирана являются неприемлемыми для США и будут иметь последствия. По его словам, достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности сохраняют силу только при условии выполнения сторонами своих обязательств.

В опубликованном утром 8 июля сообщении CENTCOM атаки Ирана названы «неспровоцированной агрессией», которая нарушает режим прекращения огня и подрывает свободу судоходства. Командование также подчеркнуло, что американские силы сохраняют полную боевую готовность и готовы к дальнейшим действиям в случае новых нарушений достигнутых соглашений.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции Ирана и того, приведет ли нынешняя эскалация к новым военным действиям или стороны вернутся к выполнению достигнутых ранее договоренностей.