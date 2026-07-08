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Тело Али Хаменеи доставили в священный Наджаф для продолжения траурных церемоний 0 149

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроб с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи прибыл в иракский Наджаф

Гроб с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи прибыл в иракский Наджаф — один из главных духовных центров шиитского ислама. Здесь состоится новая серия траурных мероприятий, в которых примут участие руководители Ирана, Ирака и тысячи паломников.

Гроб с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи во вторник был доставлен в священный для мусульман-шиитов город Наджаф после завершения похоронных мероприятий в Иране. Теперь церемонии прощания продолжатся в одном из важнейших религиозных центров шиитского мира — спустя несколько месяцев после гибели Хаменеи в результате авиаударов США и Израиля 28 февраля.

По данным иракского государственного телевидения, в международном аэропорту Наджафа гроб встретил премьер-министр Ирака Али аз-Заиди вместе с высокопоставленными представителями правительства и духовенства.

Для участия в траурных мероприятиях в Наджаф также прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. После официальной встречи с иракскими властями и ведущими шиитскими религиозными деятелями в городе началось траурное шествие.

Наджаф считается одним из главных центров шиитского ислама. Здесь находится мавзолей Али ибн Аби Талиба — двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда, которого шииты почитают как первого имама. Ежегодно город принимает миллионы паломников со всего мира.

В среду власти Ирака планируют провести масштабное публичное шествие в память об Али Хаменеи. Ожидается, что в церемонии примут участие десятки тысяч верующих из Ирака, Ирана и других стран региона.

Похоронные мероприятия в Наджафе станут одним из ключевых этапов прощания с Али Хаменеи. На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке эти церемонии имеют не только религиозное, но и заметное политическое значение, привлекая внимание всего региона.

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#Иран #религия #Ирак #похороны #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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