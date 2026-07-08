Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО выступил с резкой критикой Испании, а также вновь заявил, что считает Гренландию стратегически важной для Соединенных Штатов.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что недоволен позицией отдельных союзников по альянсу.

Особенно резко президент США высказался в адрес Испании, назвав ее «ужасным партнером по НАТО» и заявив, что хотел бы прекратить торговое сотрудничество с этой страной.

Еще одной темой стали отношения с Данией. Трамп вновь заявил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия, подчеркнув ее стратегическое значение.

По словам президента США, остров важен для обеспечения безопасности Соединенных Штатов и всего мира, тогда как для Дании, по его мнению, он не имеет такого значения.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте напомнил, что США и Дания продолжают переговоры о возможном расширении американского военного присутствия в Гренландии.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен вновь заявила, что позиция Копенгагена остается неизменной: Гренландия не продается, а решение о своем будущем должны принимать жители острова.

На саммите НАТО Трамп также вновь выразил недовольство тем, что, по его мнению, европейские союзники недостаточно участвуют в обеспечении собственной безопасности и перекладывают слишком большую часть расходов на США.