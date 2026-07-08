Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп намерен снять санкции с Турции и поддержал возможную продажу ей истребителей F-35 0 71

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп b Реджеп Тайип Эрдоган

ChatGPT

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить санкции, введенные против Турции из-за покупки российских комплексов С-400. Он также выразил поддержку возможному возвращению Анкары в программу поставок истребителей F-35, однако окончательное решение будет зависеть от позиции Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о намерении отменить санкции, введенные против Турции после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, передает entrevue. Выступая на полях саммита НАТО в Анкаре, он также сообщил, что поддерживает возможную продажу Турции американских истребителей пятого поколения F-35, хотя эта инициатива, вероятно, столкнется с сопротивлением в Конгрессе.

Во время визита в Турцию — первого визита действующего президента США за последние одиннадцать лет — Трампа торжественно встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Официальная церемония с участием конного почетного эскорта у президентского дворца подчеркнула заметное потепление отношений между двумя лидерами.

На совместной пресс-конференции Трамп неоднократно говорил о «хорошем взаимопонимании» с Эрдоганом и заявил, что отношения между Вашингтоном и Анкарой «никогда не были лучше». Такой тон резко отличается от периода администрации Джо Байдена, когда отношения между двумя странами оставались напряженными.

По словам Трампа, Государственный департамент и Министерство финансов США уже работают над отменой санкций, введенных в 2020 году в ответ на закупку Турцией российских комплексов С-400. Президент также подтвердил, что готов поддержать поставку Анкаре истребителей F-35.

Однако возвращение Турции в программу F-35 остается под вопросом. В настоящее время Конгресс США запрещает продажу этих самолетов до тех пор, пока на вооружении Турции остаются российские системы С-400. В последние дни несколько американских законодателей уже выступили против смягчения ограничений, поэтому окончательное решение, вероятно, станет предметом серьезных политических дискуссий в Вашингтоне.

Заявления Дональда Трампа свидетельствуют о стремлении восстановить стратегическое сотрудничество с Турцией, однако реализация этих планов будет зависеть не только от Белого дома, но и от позиции Конгресса США. Именно законодателям предстоит решить, сможет ли Анкара вновь получить доступ к американским истребителям F-35.

×
Читайте нас также:
#США #Турция #санкции #f-35 #конгресс США #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Война в Украине
Изображение к статье: Гроб с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи прибыл в иракский Наджаф
Изображение к статье: Варенна
Изображение к статье: Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Юрмале пройдет закрытый показ фильма-оперы «Alegro Moderato»
Культура &
Изображение к статье: Ренате Пупеле
Наша Латвия
Изображение к статье: eID-карта
Наша Латвия
Изображение к статье: Телефонные мошенники
Люблю!
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
Изображение к статье: Румыния попросила Украину запрограммировать дроны на самоуничтожение при нарушении границы
В мире
Изображение к статье: В Юрмале пройдет закрытый показ фильма-оперы «Alegro Moderato»
Культура &
Изображение к статье: Ренате Пупеле
Наша Латвия
Изображение к статье: eID-карта
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео