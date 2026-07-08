Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить санкции, введенные против Турции из-за покупки российских комплексов С-400. Он также выразил поддержку возможному возвращению Анкары в программу поставок истребителей F-35, однако окончательное решение будет зависеть от позиции Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о намерении отменить санкции, введенные против Турции после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, передает entrevue. Выступая на полях саммита НАТО в Анкаре, он также сообщил, что поддерживает возможную продажу Турции американских истребителей пятого поколения F-35, хотя эта инициатива, вероятно, столкнется с сопротивлением в Конгрессе.

Во время визита в Турцию — первого визита действующего президента США за последние одиннадцать лет — Трампа торжественно встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Официальная церемония с участием конного почетного эскорта у президентского дворца подчеркнула заметное потепление отношений между двумя лидерами.

На совместной пресс-конференции Трамп неоднократно говорил о «хорошем взаимопонимании» с Эрдоганом и заявил, что отношения между Вашингтоном и Анкарой «никогда не были лучше». Такой тон резко отличается от периода администрации Джо Байдена, когда отношения между двумя странами оставались напряженными.

По словам Трампа, Государственный департамент и Министерство финансов США уже работают над отменой санкций, введенных в 2020 году в ответ на закупку Турцией российских комплексов С-400. Президент также подтвердил, что готов поддержать поставку Анкаре истребителей F-35.

Однако возвращение Турции в программу F-35 остается под вопросом. В настоящее время Конгресс США запрещает продажу этих самолетов до тех пор, пока на вооружении Турции остаются российские системы С-400. В последние дни несколько американских законодателей уже выступили против смягчения ограничений, поэтому окончательное решение, вероятно, станет предметом серьезных политических дискуссий в Вашингтоне.

Заявления Дональда Трампа свидетельствуют о стремлении восстановить стратегическое сотрудничество с Турцией, однако реализация этих планов будет зависеть не только от Белого дома, но и от позиции Конгресса США. Именно законодателям предстоит решить, сможет ли Анкара вновь получить доступ к американским истребителям F-35.