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Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном фактически закончилось 0 499

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рютте и Трамп
ФОТО: Youtube

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие между Вашингтоном и Тегераном фактически прекратило действовать. При этом он не исключил продолжения переговоров, если такую инициативу проявит Иран.

Выступая на саммите НАТО в Анкаре, Трамп заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным.

«Мне кажется, что перемирие закончилось», — сказал президент США. Он также вновь обвинил Тегеран в агрессивной политике и заявил, что Иран применил бы ядерное оружие, если бы обладал им.

Несмотря на жесткие заявления, Трамп сообщил, что готов сохранить дипломатический канал. По его словам, американские представители продолжат контакты с Ираном, если Тегеран выразит заинтересованность в переговорах.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после новой серии ударов США по более чем 80 объектам на территории Ирана. По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), операция стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

После американских ударов сигналы воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне и Кувейте, где расположены американские военные объекты.

Таким образом, заявления Трампа свидетельствуют о новом обострении отношений между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на сохранение возможности для дальнейших переговоров.

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#Иран #США #дипломатия #переговоры #перемирие #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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